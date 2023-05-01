مليار و 588 مليون إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة في أبريل

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي الشهاوي خلال شهر أبريل 2023 عن مشمول 4542 شهادة جمركية وارد نهائي، لكافة السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل القمح، والأرز، والذرة ، والسكر، والبقوليات، ومكونات ومستلزمات الإنتاج ، وقطع الغيار .



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات 218 مليون و 201 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 1 مليار و 60 مليون و 91 ألف جنيه ، بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 304 مليون و586 ألف جنيه .



وخلال شهر أبريل الماضي تم تصدير مشمول 2664 بياناً جمركياً تحت كافة نظم التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها ألمونيوم، مواد غذائية ، إستانلس، رخام، منتجات أخرى ، بقيمة بلغت 6 مليار و 364 مليون و726 ألف جنيه ، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية التي تم تصديرها بمبلغ 1 مليون و244 ألف جنيه .



وخلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 398 بيان جمركي بنحو 4 مليون و 422 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال شهر أبريل 2023 حوالي مليار و 588 مليون و 545 ألف جنيه،تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالعمل علي سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين .