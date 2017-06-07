مليار دولار من الأجانب بأذون الخزانة في شهر

ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، بأكثر من مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي، لتسجل 73.635 مليار جنيه ما يعادل (4.073 مليار دولار) في مارس، مقابل 46.543 مليار جنيه (2.95 مليار دولار) فبراير الماضي.

واحتسبت قيمة الاستثمارات بالدولار على أساس آخر سعر صرف معتمد للشهر، وفقاً للبيانات التاريخية المعلنة على موقع البنك المركزى الإلكتروني، والبالغة 18.0778 جنيه للدولار الواحد، نهاية مارس، و15.7586 في فبراير.

وزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بمقدار 1.1 مليار دولار في شهر مارس، ليصل رصيدها الإجمالي إلى 4 مليارات دولار، مقابل 110 ملايين دولار فقط قبل تعويم الجنيه، وفقاً لبيانات تقرير البنك المركزى.

وتشكل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قصيرة الأجل، نسبة 9.9% من الرصيد الإجمالي للأذون البالغة 741.091 مليار جنيه، في مارس الماضي.