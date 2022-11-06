مليار دولار صادرات مصر من الحديد والصلب خلال أول 9 شهور من 2022

هبطت صادرات الحديد والصلب المصرى بنحو 23% خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022″، لتسجل 1.02 مليار دولار، مقابل 1.32 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأعلن تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه، أن إسبانيا جاءت على رأس الدول المستوردة للحديد المصرى بقيمة 220.5 مليون دولار.

وبحسب التقرير حلت إيطاليا فى المرتبة الثانية بقيمة 166.18 مليون دولار، تلتها السعودية بقيمة 123.8 مليون دولار، ثم أمريكا بقيمة 48.2 مليون دولار، وكندا بقيمة 47.2 مليون دولار، والبرتغال بقيمة38.1 مليون دولار.

قفزت صادرات مواد البناء خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022” بنحو 7%، لتسجل 5 مليارات و105 ملايين دولار، مقارنة بـ 4 مليارات و785 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.