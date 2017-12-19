مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية في السويس

وفق مسؤول تجاري واقتصادي بالسفارة الصينية بالقاهرةسمر السيد وهاجر عمران:قدّرهان بينج ، المستشار التجارى والاقتصادى لدى السفارة الصينية بالقاهرة، حجم الاستثمارات الصينية بمنطقة التعاون الاقتصادى والتجارى فى السويس بنحو مليار دولار وفرت أكثر من 3 آلاف فرصة عمل .جاء

وفق مسؤول تجاري واقتصادي بالسفارة الصينية بالقاهرة

سمر السيد وهاجر عمران:

قدّرهان بينج ، المستشار التجارى والاقتصادى لدى السفارة الصينية بالقاهرة، حجم الاستثمارات الصينية بمنطقة التعاون الاقتصادى والتجارى فى السويس بنحو مليار دولار وفرت أكثر من 3 آلاف فرصة عمل .

جاء ذلك على هامش فعالية الندوة التى نظمتها السفارة الصينية اليوم لعرض مستجدات التعاون الاقتصادى بين البلدين فى عام 2017.

وأوضح أن الرئيس شى جين بينغ خلال زيارته لمصر يناير العام الماضى أزاح الستار مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء مشروع توسيع المنطقة الاقتصادية الصينية بالسويس.

وأشار إلى أنه حالياُ يجرى الانتهاء من عمل بناء البنية التحتية للمرحلة الأولى من توسيع 2 كم منها.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية بذلت مجهودات كبيرة خلال العام الجارى لتحسين بيئة الاستثماروهو ما يؤدى لتحفيز المشاريع الصينية القائمة للنمو .