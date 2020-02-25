مليار دولار تكلفة المتحف الكبير..أبرز 15 تصريحا لوزير السياحة أمام البرلمان

كشف وزير السياحة والآثار خالد العناني أمام لجنة السياحة بالبرلمان اليوم الثلاثاء العديد من الأمور الهامة التي تهم القطاع واستعرض استيراتيجية الدولة في افتتاح المتحف المصري الكبير.
وترصد “المال” في التقرير التالي أبرز 15 تصريحا أدلي بها وزير السياحة والآثار خالد العناني أمام لجنة السياحة بالبرلمان اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي :
1- حجم تكلفة إنشاء المتحف الكبير بلغت مليار دولار .
2- إقامة أكبر حفل ضخم لافتتاح المتحف ودعوة كل ملوك ورؤساء العالم فى هذا الاحتفال.
3- حرص الدولة على إعادة تأهيل العديد من المتاحف فى مختلف محافظات مصر بمئات الملايين من الجنيهات.
4-التنسيق مع وزارة الطيران المدنى فى العديد من البرامج من أجل تنشيط السياحة .
5-وجود برامج حوافز لتسيير رحلات جوية الى جهات سياحية معينة ومنها طابا.
6-رفع سقف مبادرة البنك المركزي إلى 50 مليار جنيه
7-إرجاء الحجز الإداري علي كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.
8- مشاركة الوزارة بجناح كبير في بورصة برلين .
9-وضع صبغة أثرية في المعارض السياحية من أهمها عرض فيلم عن المتحف المصري الكبير و العكس صحيح.
10- دمج السياحة الشاطئية بالثقافية و افتتاح أول متحف في الغردقة مع القطاع الخاص أخر الأسبوع .
11- افتتاح متحف شرم الشيخ خلال الشهور القليلة القادمة
12-تدشين مبادرة هي الأولى من نوعها للطيران بين شرم الأقصر تم تشغيلها الخميس الماضي لربط السياحة الشاطئية بالثقافية
13- إطلاق مبادرة صيف في الصعيد عن طريق منح تخفيض نسبته 50 % في شهر يونيو ويوليو وأغسطس على المناطق و المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في قنا والأقصر وأسوان.
14- التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحةوالآثار وتفعيل الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول .
15- بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحية من خلال تطبيقات المحمول.