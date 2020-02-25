مليار دولار تكلفة المتحف الكبير..أبرز 15 تصريحا لوزير السياحة أمام البرلمان

وزير السياحة :إرجاء الحجز الإداري علي كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.

كشف ‫وزير السياحة والآثار خالد العناني أمام لجنة السياحة بالبرلمان اليوم الثلاثاء العديد من الأمور الهامة التي تهم القطاع واستعرض استيراتيجية الدولة في افتتاح المتحف المصري الكبير.‬

وترصد “المال” في التقرير التالي أبرز 15 تصريحا أدلي بها ‫ وزير السياحة والآثار خالد العناني أمام لجنة السياحة بالبرلمان اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي :

‎‫1- حجم تكلفة إنشاء المتحف الكبير بلغت مليار دولار .‬

2- ‫إقامة أكبر حفل ضخم لافتتاح المتحف ودعوة كل ملوك ورؤساء العالم فى هذا الاحتفال.‬

‫3- حرص الدولة على إعادة تأهيل العديد من المتاحف فى مختلف محافظات مصر بمئات الملايين من الجنيهات.‬

4-التنسيق مع وزارة الطيران المدنى فى العديد من البرامج من أجل تنشيط السياحة .‬

‫5-وجود برامج حوافز لتسيير رحلات جوية الى جهات سياحية معينة ومنها طابا.‬

6-رفع سقف مبادرة البنك المركزي إلى 50 مليار جنيه

7-إرجاء الحجز الإداري علي كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.

8- مشاركة الوزارة بجناح كبير في بورصة برلين .

9-وضع صبغة أثرية في المعارض السياحية من أهمها عرض فيلم عن المتحف المصري الكبير و العكس صحيح.

10- دمج السياحة الشاطئية بالثقافية و افتتاح أول متحف في الغردقة مع القطاع الخاص أخر الأسبوع .

11- افتتاح متحف شرم الشيخ خلال الشهور القليلة القادمة

12-تدشين مبادرة هي الأولى من نوعها للطيران بين شرم الأقصر تم تشغيلها الخميس الماضي لربط السياحة الشاطئية بالثقافية

13- إطلاق مبادرة صيف في الصعيد عن طريق منح تخفيض نسبته 50 % في شهر يونيو ويوليو وأغسطس على المناطق و المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في قنا والأقصر وأسوان.

14- التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحةوالآثار وتفعيل الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول .

15- بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحية من خلال تطبيقات المحمول.