مليار جنيه مبيعات العرب والأجانب في البورصة خلال مايو

سجل المستثمرون العرب والأجانب في البورصة المصرية صافي مبيعات قدرها مليار جنيه خلال شهر مايو المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخه منه، إلى أن العرب والأجانب سجلوا مبيعات بقيمة 129.1 و882.2 مليون جنيه بالترتيب، ونسب استحواذ 4.8 و25.2 % على التوالي.

وحقق الأجانب صافي مبيعات بقيمة 7.48 مليار جنيه، والعرب بنحو 1.44 مليار جنيه منذ بداية العام، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية خلال شهر مايو وسط خسائر لرأس المال السوقي وضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30ewi” الرئيسي قد انخفض بنسبة 3.2% ليسجل مستوى 10220 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.33% إلى 1159 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنحو 6.14% ليغلق عند 1872 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4%، ما يعادل نحو 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه مقابل 571.4 مليار جنيه أنهى بها تعاملات شهر أبريل.

واختتمت البورصة تعاملات، الأحد، آخر جلسات شهر مايو، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب.

وتوقف العمل بالبورصة خلال الأسبوع الماضى كاملًا من الأحد إلى الخميس لمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

وتوقع محللون أن تشهد السوق أداء عرضياً خلال الأسبوع الجاري عقب أداء هابط سبق فترة الإغلاق المؤقت.

ورجح عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء المستثمرين بدعم ما تظهره الاتجاهات الحكومية محلياً وعالميا، مثل الاتجاه نحو رفع قيود وتدابير الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.

وتوقع «عبدالقادر» تحرك البورصة الأسبوع الجارى عرضياً بشكل مائل للصعود، يتحرك معها المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9800 و 10700 نقطة، واتجاه سهم البنك التجارى الدولى المسيطر على أكثر من ثلث الوزن النسبى للمؤشر نحو 66 جنيهاً مقابل 62.5 جنيه الخميس، مع أداء إيجابى انتقائى لعدد من الأسهم القيادية.

وقال محمد الأعصر، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة أمان لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع اتجاها عرضيا للمؤشر الثلاثينى بين 9950 و 10350 نقطة، والتجارى الدولى بين 60.5 و 65 جنيها.

كما توقع تحرك سهم السويدى إليكتريك بين 7.20 و 8 جنيهات، وبالم هيلز بين 1.05 و 1.12 جنيه مقابل 1.06 جنيه الأسبوع السابق، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 4.45 و 4.90 جنيه مقابل 4.5 جنيه.

وتوقع محمد كمال، المدير التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الثلاثينى عرضيا فى نطاق 10050 و 10500 نقطة، والتجارى الدولى بين 65 و 66 جنيهاً، مشيراً إلى أن المؤسسات المحلية ستتحرك بشكل إيجابى نحو الشراء، وكذلك الأفراد المحليين.