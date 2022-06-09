مليار جنيه قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية بـ«شمال القاهرة للتوزيع» خلال مايو

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن ارتفاع إجمالى قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لتسجل مليار جنيه عن شهر مايو الماضي.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن إجمالى القيمة شهد قفزة بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه عن استهلاك شهر أبريل السابق له، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل الأحمال لأعلى مستوى لها خلال عام 2022، بواقع يصل إلى 31 ألف ميجاوات، ما أسهم فى زيادة الاستهلاك بشكل كبير.

وأكدت المصادر أن تلك الفواتير خاصة بالاستهلاك المنزلى والتجارى خلال الشهر الماضي، وتنقسم إلى نحو 700 مليون جنيه استهلاكًا منزليًّا، و300 مليون للاستهلاك التجارى الأقل استهلاكًا.

وأشارت إلى أن «شمال القاهرة» لتوزيع الكهرباء بدأت تحصيل الفواتير قبل نهاية مايو الماضي، فيما ارتفعت نسب التحصيل لتقارب نحو 95% حتى الأسبوع الحالي،

وتستهدف الوصول بها إلى أكثر من 100% عبر القيام بتحصيل جزء من المتأخرات نتيجة الحالة الاقتصادية لبعض القطاعات وعدم قدرة البعض على السداد أو القيام بالجدولة.

وقالت المصادر إن الاستهلاك الحكومى سجل ارتفاعًا أيضًا فى مايو، رافضة الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاعات الحكومية من الطاقة الكهربائية، موضحًا أن هناك حسابات بين الجهات الحكومية وبعضها ولا يمكن الكشف عنها.

«عفيفى»: خطة لتركيب 32 ألف عداد ذكى فى نطاق الشركة خلال 2023-2022

فى سياق متصل، كشف المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء، فى تصريحات لـ«المـال» أن شركته تستهدف تركيب نحو 32 ألف عداد ذكى خلال العام المالى المقبل 2022- 2023.

وأشار عفيفى إلى أن تركيب تلك العدادات سيتم بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج وزارة الكهرباء للتحول نحو الشبكات الذكية.

يُذكر أن مشروع العدادات الذكية سيسهم فى خفض الفقد بالشبكة القومية والقضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، وخفض معدل الفقد فى شبكات التوزيع، وتكلفة قراءة العدادات العادية، واكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، والقضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك، وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات تجارية، تضم كلًّا من شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور– الخانكة– شبرا الخيمة– القناطر– بهتيم).