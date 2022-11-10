مليار جنيه قروضًا بنكية لعملاء «إحلال السيارات» خلال 4 أشهر

بلغت قيمة التمويلات البنكية الممنوحة لعملاء مبادرة إحلال السيارات القديمة نحو مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الماضية (من يونيو حتى أكتوبر)، ليصل إجمالى القروض التى وافق عليها القطاع المصرفى منذ بدايتها وحتى نهاية الشهر الماضى إلى 9 مليارات.

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم المبادرة، إن 31 بنكًا ساهمت فى تمويل عمليات الإحلال بنظام التقسيط خلال انطلاق المبادرة وحتى الآن، وجاء “الأهلى المصري” فى الصدارة بقروض قيمتها 3.5 مليار جنيه، بحصة تقارب 39% من التمويلات الإجمالية.

وأضاف أن بنك مصر حل فى المرتبة الثانية بتمويلات تقارب 2.5 مليار جنيه، وبحصة تبلغ 28% تقريبًا، وتبعه «الإسكان والتعمير» بقيمة 500 مليون، بنسبة 5.5%، ثم «الزراعى المصرى» بنحو 250 مليونًا، ليقترب نصيبه من نحو 2.8%.

وأوضح أن التمويلات المتبقية والبالغة نحو 2.25 مليار جنيه توزعت بين 27 بنكًا آخر بنسب متفاوتة، لافتًا إلى أنه بعد الموافقة على طلب الإحلال من قبل إدارة المبادرة يتم إرساله إلى إحدى شركات السيارات التى يحددها العميل للنظر فى إمكانية التخصيص، وبعد الحصول على موافقتها يتم مخاطبة البنوك لبحث فرص التمويل.

وقال “عوض” فى وقت سابق إن القطاع المصرفى ينظر حاليًا نحو 1200 طلب تمويل ضمن مبادرة الإحلال، فيما تبحث شركات السيارات إمكانية تخصيص نحو 7510 مركبات للعملاء.

وقامت مبادرة الإحلال بتسليم 24 ألفًا و135 وحدة للعملاء من مختلف الطرازات، فيما بلغ عدد الطلبات تحت التنفيذ على الموقع الإلكترونى نحو 42 ألفًا و200، وفق أحدث الإحصاءات حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وحلت شركة نيسان إيجيبت فى صدارة السيارات الأكثر تسليمًا بواقع 7458 وحدة، تبعتها «الأمل» بنحو 6043 مركبة من «لادا» و«بى واى دى»،

إلى جانب 960 ميكروباص «كينج لونج»، ثم «جى بى أوتو غبور» فى الترتيب الثالث بنحو 6788 وحدة، و«المنصور» 2300 مركبة من شيفروليه، وتبعتها «المصرية البريطانية» بنحو 486 ميكروباص «زيمكس»، ثم «القصراوى جروب» بعدد 70 وحدة «جولدن دراجون».