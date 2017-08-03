مليار جنيه عوائد متوقعة من زيادة تعريفة مياه الشرب

سمر السيد قال العميد محيي الدين الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الزيادة التى أقرها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على تعريفة المياه ستسهم في تقليل حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركة لتولي أعمال الإحلال والتجديد بواقع مليار جنيه ليصل إلى 2 مليار، بدلًا من

سمر السيد



قال العميد محيي الدين الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الزيادة التى أقرها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على تعريفة المياه ستسهم في تقليل حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركة لتولي أعمال الإحلال والتجديد بواقع مليار جنيه ليصل إلى 2 مليار، بدلًا من 3 مليارات جنيه حاليًّا.

وأضاف، لـ”المال”، أن رفع تعريفة المياه لتمكين الشركة من تحمل أسعار الكهرباء المستخدمة فى تشغيل المحطات، وكذلك مستلزمات الإنتاج كالشبة والكلور، مؤكدًا أنها لن تسهم فى خفض حجم العجز السنوى الذى تتحمله سنويًّا والبالغ 3 مليارات جنيه تقريبًا.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 15 و42% للاستهلاك المنزلي، وبين 29 و46% للقطاع التجارى، وبدأ تطبيقها يوليو الماضى في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائيًّا بحلول عام 2021.





وأضاف الصيرفى، لـ”المال”، أن تلك الزيادة المرتقبة ستبدأ المحاسبة عليها فى فاتورة أغسطس الحالي المقرر إصدارها فى سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن أبرز عوائدها المتوقعة هو إمكانية تخفيض حجم الدعم.

وأكد أن تلك الزيادة لن تحسب بدرجة كبيرة على المواطنين من فئات الاستهلاك المنخفض وهى للشرائح الاستهلاكية الثلاثة الأولى، وتأتى بغرض تحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك؛ لأن الترشيد سيسهم فى تخفيض قيمة الفاتورة بدلًا من زيادتها- على حد قوله، غير أنها ستحاسب على الشرائح الاستهلاكية المرتفعة لعدم استحقاق أصحابها الحصول على الدعم الخاص بها.

كان مجلس الوزراء قد رفع، فى بيان نشرته الجريدة الرسمية أمس، أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي، اعتبارًا من أول أغسطس الحالي، ليتم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشًا من 70 قرشًا للمتر المكعب في الشريحة الثانية من 10 إلى 20 مترًا مكعبًا، ومحاسبة الشريحة الثالثة “21 إلى 30 مترًا” بنحو 165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

ومن المقرر محاسبة الشريحة الاستهلاكية التى تصل لـ40 مترًا مكعبًا إلى 200 قرش للمتر المكعب، و215 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا، ومن المقرر رفع تكلفة الصرف الصحى لتصبح 63% بدلًا من 57 %.

وأقرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى زيادات فى تعريفة المياه يناير 2016 بواقع 25%، إذ تم رفع سعر الشريحة الأولى “لا يتخطى استهلاكها 10 أمتار مكعبة” إلى 30 قرشًا، بدلًا من 23 قرشًا، أما الشريحة الثانية وتبدأ من 11 مترًا وحتى 20 مترًا، فوصل سعرها إلى 70 قرشًا، بدلًا من 50، وتمت محاسبة الشريحة الثالثة على سعر 105 قروش، تليها الشريحة الرابعة بسعر 155 قرشًا للمتر، وهى شريحة يتعدى استهلاكها 40 مترًا مكعبًا شهريًّا.

وبدأ تطبيق نظام تحصيل فاتورة المياه شهريًّا مارس 2016، بدلًا مما كان يتم تحصيلها كل شهرين.

يُشار إلى أن ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد قال، فى حوار سابق مع “المال”، أبريل 2016، إن الشركة ستتجه لرفع سعر تعريفة المياه خلال السنوات الخمس المقبلة، بخلاف الزيادات الأخيرة التى تم إقرارها منذ يناير الماضى، وأكد أن الزيادة ستكون تدريجية ودورية، وفقًا لخطة أعدها الجهاز التنظيمى لمياه الشرب.

ويتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو 25 شركة تقوم بتشغيل وإدارة وصيانة نحو 5000 محطة مياه وصرف صحى على مستوى الجمهورية، وتملك 40 ألف كيلومتر شبكات موزعة بين صرف صحى ومياه، بجانب دورها فى تدوير وتشغيل محطات لتحلية مياه البحر بمناطق البحر الأحمر، وشرم الشيخ، والساحل الشمالى وسيناء.