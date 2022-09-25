مليار جنيه صافي أرباح «أموك» العام المنتهي بزيادة 262%

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2021/2022، وكذلك باقى بنود جدول الأعمال المعروض على الجمعية.

وأشاد المهندس طارق الملا بالمجهودات المبذولة من العاملين بالشركة بعد تحقيق المستهدف من الخطة الإنتاجية وتنويع المنتجات لتتواءم مع متطلبات السوق وتحقيق أعلي قيمة اقتصادية مُضافة من تلك المنتجات، كما أكد أهمية مشروعات تطبيق نظم إدارة سلامة العمليات والجهود المبذولة من الشركة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، خاصة في ضوء استضافة مصر لمؤتمر COP27.

كما أكد أهمية الجهود البيئية الفاعلة التي تقوم بها شركة أموك في مجال معالجة مياة الصرف الصناعي وفق استراتيجية قطاع البترول لتحقيق الاستدامة البيئية للمشروعات البيئية، والعمل على الإسراع بفترة تنفيذ برامج الصيانة للحفاظ على إنتاج المازوت.

وأوضح المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك أن العام المالي 2021/2022 كان عاماً مميزاً لأموك استطاعت فيه تحقيق المُستهدف من الخطة الإنتاجية.

وبلغ إجمالي الإنتاج من الزيوت والشموع خلال العام 189 ألف طن بنسبة حوالي 110% مقارنة مع العام المالي السابق، بينما بلغ إجمالي إنتاج السولار والنافتا والبوتاجاز والمازوت 1.4 مليون طن وبنسبة تقدر بحوالي 105% من الإنتاج للعام المالي السابق.

وقد نجحت أموك في الوصول بالمبيعات خلال العام إلي حوالي 1.5 مليون طن بزيادة عن العام المالي السابق 5ر55 الف طن لتكون بذلك القيمة الإجمالية للمبيعات حوالي 2ر18 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي السابق حوالي 2ر8 مليار جنيه، كما حققت الشركة صادرات بقيمة 294 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.

وبفضل هذه النتائج، وتنويع سلة المنتجات وفتح أسواق جديدة، حققت أموك صافي أرباح حوالي مليار جنيه بالمقارنة بصافي أرباح العام المالي السابق والتي بلغت 399 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 262% .

وجه رئيس أموك الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي الدعم المستمر للشركة مؤكدا الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج العمل بالشركة في ضوء استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول، ومواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية .

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع كوبون للمساهمين قدره خمسة وخمسون قرشًا علي قسطين، القسط الأول وقدره ثلاثون قرشًا بتاريخ 20 أكتوبر 2022 والقسط الثاني وقدره خمسة وعشرون قرشًا بتاريخ 22 فبراير 2032 وذلك لحامل السهم في 17 أكتوبر .

وحضر الجمعية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى الهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف عبد الله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب خالد عثمان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية والمشرف علي نيابة التجارة الخارجية والمهندس أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات والكيميائي محمد علي حسنين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع والمحاسب حسام التوني نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون الإدارية، والمحاسب محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.