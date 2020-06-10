مليار جنيه زيادة في أقساط قروض وتسهيلات المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2020

كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2020 عن انخفاض حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة من 4.785 مليار جنيه في مارس 2019 إلي 4.330 مليار جنيه خلال مارس الماضي.

وبلغت قيمة أقساط القروض والتسهيلات المستحقة على الشركة خلال عام بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 12.7 مليار جنيه مقابل 11.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة مليار جنيه تقريبا.

وأرجعت المصرية للاتصالات سبب الزيادة في رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية البالغة نحو 539.9 مليون جنيه إلى حصول الشركة على تسهيلات بنكية بعملات محلية وأجنبية بقيمة 1.024 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي قيمة القروض والتسهيلات بالعملات المحلية والأجنبية في 31 مارس 2020 نحو 16.991 مليار جنيه مقابل 16.451 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2019 على أن يستحق منها خلال عام مبلغ 12.661 مليار جنيه منها 11.208 مليار في صورة تسهيلات ائتمانية.

على صعيد آخر، ارتفعت حقوق المصرية للاتصالات من مرور الكابلات البحرية على الأراضي المصرية من 2.096 مليار جنيه خلال مارس 2019 إلى 2.112 مليار جنيه في مارس 2020 بزيادة 16 مليون جنيه.