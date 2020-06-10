اتصالات وتكنولوجيا

مليار جنيه زيادة في أقساط قروض وتسهيلات المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2020

16 مليون جنيه ارتفاعا في حقوق الشركة من مرور الكابلات البحرية
محمود جمال 10:14 م, الأربعاء, 10 يونيو 20 10:14 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

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كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2020 عن انخفاض حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة من 4.785 مليار جنيه في مارس 2019 إلي 4.330 مليار جنيه خلال مارس الماضي.

وبلغت قيمة أقساط القروض والتسهيلات المستحقة على الشركة خلال عام بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 12.7 مليار جنيه مقابل 11.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة مليار جنيه تقريبا.

وأرجعت المصرية للاتصالات سبب الزيادة في رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية البالغة نحو 539.9 مليون جنيه إلى حصول الشركة على تسهيلات بنكية بعملات محلية وأجنبية بقيمة 1.024 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي قيمة القروض والتسهيلات بالعملات المحلية والأجنبية في 31 مارس 2020 نحو 16.991 مليار جنيه مقابل 16.451 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2019 على أن يستحق منها خلال عام مبلغ 12.661 مليار جنيه منها 11.208 مليار في صورة تسهيلات ائتمانية.

على صعيد آخر، ارتفعت حقوق المصرية للاتصالات من مرور الكابلات البحرية على الأراضي المصرية من 2.096 مليار جنيه خلال مارس 2019 إلى 2.112 مليار جنيه في مارس 2020 بزيادة 16 مليون جنيه.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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