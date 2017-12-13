مليار جنيه تكلفة مرافق مدينة دمياط للأثاث

سمر السيد وسهير محمد قال إسماعيل طه محافظ دمياط، إن اجمالى تكلفة المرافق بمدينة دمياط للأثاث يصل الى مليار جنيه منها محطة كهرباء بتكلفة 452 مليونا ومحطة صرف صحى بتكلفة 400 مليون وشبكة اتصالات 20 مليونا و13 مليون جنيه لتأسيس شبكة غاز طبيعى، مؤكدا أن الحكومة تتحمل كل هذه النفقات وعلى محافظة دمياط ت

سمر السيد وسهير محمد

قال إسماعيل طه محافظ دمياط، إن اجمالى تكلفة المرافق بمدينة دمياط للأثاث يصل الى مليار جنيه منها محطة كهرباء بتكلفة 452 مليونا ومحطة صرف صحى بتكلفة 400 مليون وشبكة اتصالات 20 مليونا و13 مليون جنيه لتأسيس شبكة غاز طبيعى، مؤكدا أن الحكومة تتحمل كل هذه النفقات وعلى محافظة دمياط توصيل المرافق.

وأكد المحافظ خلال المؤتمر الصحفى لمدينة دمياط للأثاث الذى يعقد اليوم، أنه سيتم تأسيس أكبر معرض للاثاث فى الشرق الاوسط بالمدينة على مساحة 330 الف متر مربع، بحيث يضم أحدث التصميمات العالمية لتلبية احتياجات واذواق كل الدول.

وقال انه تم الاتفاق مع 3 بنوك لتمويل شراء الاراضى للصناع.

واكد طه أن شركة مدينة دمياط للاثاث برأسمال مصرى بنسبة 100% ومحافظة دمياط 40% وشركة أيادى 15% وبنك الاستثمار القومى 40% ووزارة التجارة والصناعة 5%.

وأضاف أنه سيتم نقل احدث التكنولوجيا فى صناعة الاثاث بالعالم حيث يستعان بالمواد الخام البديلة لصناعة الاخشاب.