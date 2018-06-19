مليار جنيه تكلفة تنفيذ 2736 وحدة بمشروع سكن مصر بالشروق

محمود زكي قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة الشروق إن الجهاز أن جار تنفيذ عدد 2736 وحدة بمشروع سكن مصر على أن يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام ونصف من بدء التنفيذ. وأضاف الشيربيني في تصريحاته لـ"المال" أن تكلفة تنفيذ تلك الوحدات تتجاوز قيمة المليار جنيه. وأشار إلى أن المشروع يشمل ت

محمود زكي

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة الشروق إن الجهاز أن جار تنفيذ عدد 2736 وحدة بمشروع سكن مصر على أن يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام ونصف من بدء التنفيذ.

وأضاف الشيربيني في تصريحاته لـ”المال” أن تكلفة تنفيذ تلك الوحدات تتجاوز قيمة المليار جنيه.

وأشار إلى أن المشروع يشمل تنفيذ مصاعد كهربائية بالعمارات والذي يعد هو الأول بمشروعات سكن مصر على مستوى المدن الجديدة المطروح بها المشروع مشيرًا إلى أنه جار طرح تنفيذ أعمال المصاعد على الشركات الفترة القادمة.

ولفت إلى أن تركيب المصاعد بالعمارات يرجع إلى تلبية مطالب الأفراد الذين حصلوا على وحدات سكن مصر في طرحها الأول.

وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم إسناد عدد من المشروعات الجديدة بالمدينة خلال الفترة الحالية والتي تتمثل في عملية رفع الكفاءة بالمدينة.

وأضاف الشربيني في تصريحاته لـ”المال” أن الجهاز يستهدف من تلك المشروعات رفع كفاءة الطرق والمحاور وكذلك المناطق الخضراء بالتجمعات السكنية والبورجولات وغيرها من المشروعات.

وأشار إلى أن التكلفة الإستثمارية لتك المشروعات تقدر بحوالي 300 مليون جنيه.

** 2019 عام الإنجاز





وأوضح رئيس الجهاز أنه يتم الإستماع إلى سكان المدينة ومعرفة احتياجاتهم ومطالبهم وأبرز المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها على الفور مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتنتهي تلك المشروعات خلال العام القادم 2019.

ولفت إلى أن الجهاز يسير وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للمشروعات خلال العام المالي الحالي 2017- 2018 وذلك بنسبة إنجاز تصل إلى 95%.



وأكد أن الجهاز نجح في بيع 12 وحدة إدارية بالمزاد العلنى الذي اجراه الجهاز الشهر الماضي حيث تراوحت مساحات الوحدات بين 55 و58 م2 بمناطق (إسكان المستقبل، وإسكان الشباب وتراوحت الأسعار بين 4025 جنيها و4800 جنيه للمتر.

وأشار أن الجهاز إستهدف تنوع الأنشطة في الوحدات التى تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة حيث شملت الأنشطة صيانة كمبيوتر ومركزا تعليميا، ومكتب مقاولات، وصالة جيم، ومعمل تحاليل، وعيادة طب أسرة، وخدمات رجال أعمال، وتسويق عقارى.

وقال إن الجهاز قام بعمل معرض رمضان جانا للسلع الغذائية بالمدينة وذلك بأسعار مخفضه وذلك لتلبية إحتياجات سكان المدينة وبأقل الأسعار.

وأوضح أنه تم توريد الدفعة الأولى من محطات انتظار الأتوبيس الجاهزة من الخرسانة سابقة الصنع مشيرًا إلى أنه تم البدء في أعمال تركيب 17 محطة بطريق الشباب ومحطة بالطريق الأوسط