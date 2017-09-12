مليار جنيه تكلفة تحويل الخطوط الكهربائية الهوائية إلى أرضية

عمر سالماجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وعدد من قيادات القطاع، لمتابعة تنفيذ خطة تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل. وأضاف شاكر أن وزارة التخطيط ستتولى تمويل تلك الخطة من خلال بند المشروعات الإستراتيجية بميزا

عمر سالم

اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وعدد من قيادات القطاع، لمتابعة تنفيذ خطة تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل.



وأضاف شاكر أن وزارة التخطيط ستتولى تمويل تلك الخطة من خلال بند المشروعات الإستراتيجية بميزانية تقدر بحوالى مليار جنيه، ومدة التنفيذ حتى نهاية العام المالى 2017/2018.



وأوضح شاكر، خلال الاجتماع أنه يتم تنفيذ هذه الخطة بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التخطيط، ووزارة المالية والجهات المعنية المتمثلة فى شركات التوزيع والمحافظين ومجلس النواب.



وأضاف شاكر أنه سيتم البدء مباشرة فى تنفيذ تلك الخطة طبقاً للأولوية والكثافة السكانية، ومدى الخطورة خاصة الخطوط التى تمر أعلى المدارس والمستشفيات العامة، ويتم ذلك بعد التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء لتحديد أولوية العمل.



وأضاف أن شركات التوزيع قد قامت بحصر الخطوط الهوائية المطلوب إحلالها بكابلات أرضية أو تغيير مسارها.

وطالب الوزير بتشكيل فرق عمل لمتابعة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك، مؤكداً على ضرورة مراعاة الجودة والدقة وكذلك سرعة التنفيذ مع تقديم تقارير دورية.