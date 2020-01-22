مليار جنيه تكلفة بناء 105 عمارات فى «سكن مصر» بالشروق

يستعد جهاز مدينة الشروق للانتهاء من تنفيذ وتسليم 105 عمارات بمشروع “سكن مصر” كاملة المرافق خلال يناير 2021، بإجمالى استثمارات قيمتها مليار جنيه.

قال المهندس على سعد، معاون جهاز مدينة الشروق أنه جارى تنفيذ 105 عمارات بمشروع سكن مصر، بالواجهة الشرقية بالمدينة ، وتجاوزت نسبة الإنجاز %67، لافتا الى أنه من المقرر الإنتهاء من المشروع خلال يناير 2021 وفقا لخطة الجهاز.

وأوضح أنه جارى تنفيذ 49 عمارة بعدد 1176 وحدة تتولى تنفيذها الشركة المصرية، وتجاوزت نسبة الإنجاز %65 ، بالإضافة الى تنفيذ 21 عمارة بعدد504 وحدة تقوم بتنفيذها شركة التبارك وتجاوزت نسبة الإنجاز %60.

وأضاف أنه جارى تنفيذ 11 عمارة بعدد264 وحدة تتولى تنفيذها شركة أبو المكارم ، و10 عمارات بعدد240 وحدة تنفذها شركة زوبعة وتجاوزت نسبة الإنجاز %60.

وأشار الى أنه جارى تنفيذ 8 عمارات بعدد 192 وحدة وتنفذها شركة يوسف المدد، بالإضافة الى 6 عمارات بعدد 144 وحدة، ووصلت نسبة الإنجاز %80.

وأكد أنه جار تنفيذ 168 عمارة بمشروع” دار مصر” للإسكان المتوسط بمرحلتيه الأولى والثانية، وتجاوزت الاستثمارات بالمشروع مليار جنيه تقريبا،لافتا الى أن نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من المشروع تضم 117 عمارة تم استلام 100 عمارة ووصلت نسبة الإنجاز بها %97.

ولفت الى أن المرحلة الثانية من المشروع تضم 51 عمارة، بنسبة انجاز تجاوزت %85، مشيرا الى أنه جارى العمل بأقصى جهد لتسليم المشروع فى موعده وفقا لخطة الجهاز .

أُنشئت مدينة الشروق طبقًا للقرار الجمهورى الصادر برقم 326 لسنة 1995 بمساحة 10808 فدادين، ويبلغ عدد السكان الحالى 250 ألف نسمة، والعدد المستهدف للسكان بالمدينة سنة 2022 يقدر بـ500 ألف نسمة.

وتجاوزت حجم الاستثمارات بالمدينة 7.3 مليارات جنيه، بواقع 2.9 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، و4 مليار جنيه فى قطاع المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات، و317.8 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و67.6 مليون جنيه بقطاع الزراعة.