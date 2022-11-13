مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى الأمومة ومركز الجراحات بجامعة الأزهر فى دمياط

كشف الدكتور راشد محمد راشد، رئيس المجلس الأعلى لمستشفيات طب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة عميد كلية طب بنين، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء مستشفى الأمومة ومركز الجراحات المتخصصة تصل لنحو مليار جنيه.

وقال راشد لـ«المال»، إن المستشفى والمركز جارٍ إنشاؤهما على نحو 5 آلاف متر، ومن المقرر الانتهاء منهما خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن المساحة الإجمالية لمستشفيات جامعة الأزهر فى دمياط الجديدة، تبلغ حوالى 166 ألف متر.

وأكد أنه تم البدء فى المرحلة الأولى للإنشاءات فى مستشفى الأمومة والطفولة على مساحة 2500 متر، بتكلفة استثمارية حوالى 500 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه يتكون من دور أرضى، تم الانتهاء منه تماما، بالإضافة إلى 4 علوية، سيتم بدء العمل بها قريبا، مضيفا أنها تضم 270 سريرًا، و50 حضانة للأطفال، بالإضافة إلى 10 غرف عمليات، ومركز إخصاب طبى مساعد.

وفيما يخص مركز الجراحات المتخصصة فى الكلى وجراحات المسالك البولية والغسيل الكلوى، أشار راشد إلى أنه فى المرحلة الأولى من الإنشاءات على مساحة 2500 متر، وتصل استثماراته إلى 500 مليون جنيه.

وأوضح أن المركز يضم نحو 270 سريرا، ووحدة غسيل كلوى للأطفال، نظرا لافتقار المحافظة إليها، وكذلك جراحات ومناظير الكلى لهم.

وأشار إلى أنه من المستهدف تشغيل نحو 5 آلاف موظف، ما بين عمال وأطباء وتمريض، بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء وبدء العمل بالمستشفى والمركز.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر فرع دمياط وضعت حجر الأساس لـ5 كليات جديدة فى مدينة دمياط الجديدة، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب وخدمة المحافظات المجاورة لها.