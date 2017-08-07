مليار جنيه تكلفة إنشاء جامعة كندية بالعاصمة الجديدة

مدحت إسماعيل ومحمود محسن: قال فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، أن إنشاء جامعة كندية فى العاصمة الإدارية سيتكلف نحو مليار جنيه، لافتاً إلى أن وزارة الاسكان خصصت الأراضى اللازمة للمشروع، على أن يتم الانتهاء من الإنشاءات خلال عامين. وكان وزير الهجرة الكندى أعلن خلال زيارته للقاهر

مدحت إسماعيل ومحمود محسن:

قال فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، أن إنشاء جامعة كندية فى العاصمة الإدارية سيتكلف نحو مليار جنيه، لافتاً إلى أن وزارة الاسكان خصصت الأراضى اللازمة للمشروع، على أن يتم الانتهاء من الإنشاءات خلال عامين.

وكان وزير الهجرة الكندى أعلن خلال زيارته للقاهرة مايو الماضى عن عزم بلاده إنشاء الجامعة لتضم فروعًا لمجموعة من الجامعات الكندية، ويكون مقرها بالعاصمة الجديدة.

جاءت تصريحات “فايز”، على هامش مؤتمر صحفى أول أمس، بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل – ممثلة فى المعهد القومى للنقل – والغرفة التجارية الكندية فى مصر، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع إمكانيات العنصر البشرى فى مجالات النقل.

من ناحية أخرى، أشار فايز إلى أن الجانب الكندى مستمر فى مفاوضاته مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع القطار المعلق، الذى يربط القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، موضحًا أن أكثر من شركة تتنافس على المشروع، ولم تتم ترسيته بعد، بسبب ضعف عروض التمويل المقدمة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن اختيار تحالف مصرى – كندى عالمى، لتنفيذ خط قطار معلق “مونوريل” يربط بين مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية 1.5 مليار دولار، من خلال قرض تسدده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 14 عاما.