مليار جنيه تعاقدات تجارية مرتقبة خلال معرض صناع التبريد والتكييف

توقع محمد غازي رئيس مجلس إدارة شركة كايرو إكسبو، أن تساهم الدورة السادسة للمعرض الدولي للتبريد والتكييف في تحقيق عقود تعاقدية بقيمة تتجاوز مليار جنيه.

وأضاف غازي في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الدورة السادسة للمعرض الدولي للتبريد والتكييف، أن المعرض شهد حضور أكثر من 15 ألف زائر، موضحاً أن القيادة السياسية قد دعمت عودة نشاط المعارض، بعد توقف لفترة عقب انتشار جائحة فيروس كورونا، وهو ما ساهم في مشاركات كثيرة من الشركات الأجنبية في المعرض من بينها أجنحة من الولايات المتحدة الأمريكية و كوريا الجنوبية وتركيا وأوزبكستان والإمارات العربية المتحدة والأردن.

ومن جانبه قال مهدي محمد المدير العام لشركة كايرو إكسبو ، إن عدد العارضين في المعرض تجاوز الـ 150 شركة وهو ما ساهم في تحقيق الهدف من المعرض على الصعيد المحلي والدولي .

وأضاف مهدي، أن المؤتمر والمعرض الدولي للتبريد والتكييف يتضمن في دورته عددا من الندوات والنقاشات حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف واستعراض الجديد في مجال العزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظم الحماية وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم .

كما يتضمن المعرض والمؤتمر استعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها، فضلًا عن الاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.