مليار جنيه تداولات على سهم بنك CIB خلال جلسة البورصة اليوم

كشفت بيانات البورصة المصرية، أن بنك التجاري الدولي “CIB” نفذ تداولات بقيمة 1.05 مليار جنيه، مستحوذًا علي أكثر من ثلث تداولات السوق اليوم، حيث تم التعامل علي ما يصل إلي 18.24 مليون سهم.

وبالرغم من قيمة التداول الكبيرة التي تمت اليوم علي سهم الـ “CIB”، إلا إنه تراجع بشكل ملحوظ إذ إنه هبط بنحو 1.55% ليغلق عند 57.89 جنيه، متأثرًا بعمليات جني الأرباح التي سيطرت علي جلسة اليوم.

تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم علي هبوط جماعي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.53%، ليغلق عند مستوي 19278.72 نقطة.

بينما هبط كل من EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.91% إلي 3797.15 نقطة، و EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.05% إلي 5584.09 نقطة.

ودعم هذا الهبوط الجماعي الاتجاه البيعي لكل من المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيم تداولات بلغت نحو 22.8 و 111.96 مليون جنيه علي الترتيب، في حين فضل المصريين الشراء بحوالي 134.7 مليون جنيه.

أداء إيجابي للبنك التجاري الدولي “CIB” بالنصف الأول من 2023

وقد نمت أرباح البنك التجاري الدولي “CIB” في النصف الأول من 2023 بنسبة 81%، لتسجل 14.05 بالمقارنة بـ 7.76 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري لتصل إلي 23.89 مليار جنيه، في مقابل 13.72 في فترة المقارنة.