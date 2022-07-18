مليار جنيه استثمارات جديدة لـ«البورسعيدية للصناعات الغذائية»

قال محمد سليمان، رئيس شركة البورسعيدية للصناعات الغذائية، إنها تخطط لاستثمار مليار جنيه لزيادة إنتاجها من الزيوت النباتية.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن شركته تستهدف من هذه الاستثمارات التوسع فى عملياتها فى مصر والتصدير للخارج، عبر تدشين مصنع جديد متخصص فى عصر بذور الزيوت، بجوار مصنعها فى المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح أن «البورسعيدية» تعمل فى إنتاج وتعبئة الزيوت النباتية، بكميات تبلغ حوالى 300 طن زيوت يوميًا، تحت علامتين تجاريتين هما « النرجس، ومارسيلو» وتستخدم عبوات يترواح وزنها من 500 ملى إلى 5 لترات.

وأشار إلى أن هدف الخطة الاستثمارية الجديدة تعميق حصة الشركة فى صناعة الزيوت النباتية ، فضلا عن إضافة مرحلة عصر البذور إلى عمليات التكرير والتعبئة القائمة حاليا بمصنعها فى بورسعيد.

وتوقع «سليمان» بدء ضخ تلك الاستثمارات خلال 2024/ 2025.

ولفت إلى أن نشاط شركته الحالى يقتصر على التكرير والتعبئة والتغليف والتوزيع والتصدير للزيوت النباتية، مؤكدا أن الاستثمارات الجديدة ستسمح بخفض التكاليف وزيادة الإنتاج عبر شراء البذور مباشرة من المستوردين، واستخدامها فى العملية الإنتاجية مما يزيد القيمة المُضافة.

وتابع إن المصنع الجديد سيتم تشدينه على مساحة 14 ألف متر مربع، وسيوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بطاقة عصر 5000 طن زيوت شهريًا، وسيعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.

ورفعت «البورسعيدية» جملة استثماراتها فى السوق المصرية بنسبة %66 رغم أنها لا تزال شركة حديثًا، أنشئت قبل عامين فقط، بإجمالى استثمارات قُدرت وقتها بنحو 300 مليون جنيه، وحاليًا 500 مليون.

وأضاف «سليمان» أن الطلب المحلى على الزيوت النباتية يشهد نموا مستمرا، وإن كان متباطئا، مما شجع شركته على تبنى الخطة الجديدة، بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية لتلبية هذا الطلب.

وقال إن قطاع الصناعة يرحب بدخول الاستثمارات الجديدة لتحقيق التكامل الاستثمارى وزيادة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن شركته توزع إنتاجها محليا على عدة عملاء، أبرزهم «هايبر» و«كازيون» و«بيم» كما تُصدر إلى عدة أسواق منها مدعشقر والأردن.

ولفت إلى أنها تسعى إلى التوسع فى تصدير منتجاتها فى الأسواق الخارجية فى كل الدول الأعضاء باتفاقية التجارة المشتركة «كوميسا».

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تستهدف تدشين مصنع لعصر بذور الزيوت النباتية بطاقة 5000 طن شهريا ◗❙