مليار جنيه استثمارات جديدة فى شركات قناة السويس

«الرباط» تعاقدت مع الهيئة الهندسية لإقامة مشروعات بتكلفة 260 مليون جنيه «الحبال» تدرس إنشاء مصنع للحاويات.. و«فاضل» ترفع إيرادات «التمساح» و200مليون لتحديث معدات «القناة»أمانى العزازىقال المهندس جمال خالد، مدير إدارة الشركات بهيئة قناة

«الرباط» تعاقدت مع الهيئة الهندسية لإقامة مشروعات بتكلفة 260 مليون جنيه

«الحبال» تدرس إنشاء مصنع للحاويات.. و«فاضل» ترفع إيرادات «التمساح» و200مليون لتحديث معدات «القناة»

أمانى العزازى

قال المهندس جمال خالد، مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس، إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وافق على تخصيص مليار جنيه، لرفع كفاءة وتطوير الشركات التابعة للهيئة، بهدف خلق أنشطة جديدة تمكنها من زيادة إيراداتها فى الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل (2018/2017).

ولفت إلى أن أعمال التطوير تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه، لإصلاح أرصفة للشركات السبعة بطول قناة السويس، وتوريد معدات جديدة ومهمات بتكلفة 500 مليون جنيه.

وكشف عن بناء حوض حمولة 5000 طن بتكلفة 180 مليون جنيه، وذلك لرفع الوحدات العملاقة لصالح شركة الإنشاءات البحرية، وهو من شأنه نقلها إلى مصاف الترسانات المتطورة القادرة على المنافسة.

وقال إن هيئة قناة السويس بصدد الانتهاء من دراسة إنشاء مصنع للمواسير لإنتاج 75 مليون طن سنوياً، على أرض شركة الأعمال الهندسية « البورسعيدية».

وأضاف أنه قد تم تكليف كبريات الشركات الإيطالية بتحديد المواصفات المطلوبة، لإقامة المصنع إذ تحتاج الهيئة ما لايقل عن 15 ألف طن من المواسير سنوياً، لاستخدامها فى المشروعات الجديدة تضطر فى الغالب إلى إستيرادها، مما يرفع تكاليف التنفيذ، خاصة بعد تحرير سعرصرف الجنيه أمام الدولار.

وأكد أن إضافة نشاط جديد لكل شركة من شركات الهيئة السبع، يقلل من الخسائر ويزيد من أرباحها، وإيراداتها ويؤهلها للمنافسة، ويساعدها على الاستفادة من العمالة الزائدة.

وفى هذا السياق، أشار «خالد» إلى أن الخسائر التى تكبدتها شركة القناة للحبال، لم يكن بسبب ضعف أو قصور فى إمكانياتها لكنه، يعود إلى شدة المنافسة مع منتج الحبال الذى تنتجه الصين، وإغراق الأسواق العالمية بمنتجاتها الرخيصة بالرغم من جودة منتج الحبال.

وذكر أنه جار التنسيق مع الأكاديمية البحرية لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إقامة مصنع، لإعداد الحاويات الثلاجة بدون «فريون» إذ يتم الاستعانة بخبرة إحدى كبريات الشركات الأجنبية، ومن المقرر إقامة المشروع بالشراكة بين شركتى الحبال والإنشاءات البحرية.

وعلى صعيد شركة القناة للرباط وأنوار السفن، أكد «خالد» أن الشركة تتميز بتقديم خدمات الربط والأنوار للسفن العابرة للقناة، وتم استحداث نشاط السفونات الذى يرتكز على مد خطوط المواسير الناقلة للمياه والكهرباء بين ضفتى القناة الشرقية والغربية.

ولفت إلى أن شركة الرباط تعاقدت مؤخرا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمد «السيفونات» من أسفل القناة إلى المشروعات التى تنفذها الهيئة بالضفة الشرقية، ومدينة الإسماعيلية الجديدة بتكلفة 260 مليون جنيه.

وفى سياق متصل، قال إن وحدة الخدمات البترولية أحمد فاضل، والتى تم استقدامها من الصين بتكلفة 40 مليون دولار لصالح شركة «التمساح» سيتم تأجيرها لوزارة البترول للعمل بمشروع حقل «ظهر».

وكشف عن ضخ 200 مليون جنيه، لتحديث المعدات بشركة القناة، لأعمال الموانئ، إحدى أهم الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، والتى تتولى إنشاء رصيف بحرى بطول 500 متر بميناء شرق بورسعيد، وميناء الدخيلة، بالإضافة إلى تنفيذها 2 كوبرى جديد بالإسماعيلية، على غرار كوبرى النصر العائم الذى نفذته شركات الهيئة، وترسانتها ببورسعيد فى ديسمبر الماضى، بهدف خدمة مشروعات التنمية.

وعلى صعيد شركة ترسانة السويس، أوضح مدير الشركات أن الهيئة انتهت من إصلاح حوض الشركة العائم حمولة 55 ألف طن، وهو أكبر حوض تابع للهيئة والذى تعرض لعطل أخرجه عن الخدمه منذ عام 2013.

وقال إن الفريق «مميش» يقوم حاليا بتفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بشأن إقامة عدة مشروعات بحرية وصناعية، وقد منح رؤساء الشركات السبع التابعة للهيئة صلاحيات كاملة فى التفاوض مع المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات، بالتعاون مع الشركات بشرط دراستها جيدا، والعرض عليه لمراجعتها واتخاذ القرار للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وإضافة أنشطة جديدة تدعم إيرادات هذه الشركات، وتفى باحتياجاتها وتؤهلها للمنافسة.

يذكر أن الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تشمل القناة لأعمال الموانئ، والتمساح والإنشاءات البحرية، والرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية، وترسانة السويس والقناة للحبال.