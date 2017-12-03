مليار جنيه أقساط مصر للحياة في 3 أشهر

الشاذلى جمعة:حققت شركة «مصر لتأمينات الحياة» مليار جنيه أقساط مباشرة بنهاية الربع الأول للعام المالى الحالى 2017/2018 مقابل 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما سددت الشركة مطالبات بقيمة 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بـ600 مليون جنيه خلال فترة المقارن

الشاذلى جمعة:

حققت شركة «مصر لتأمينات الحياة» مليار جنيه أقساط مباشرة بنهاية الربع الأول للعام المالى الحالى 2017/2018 مقابل 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما سددت الشركة مطالبات بقيمة 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بـ600 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، أن الزيادة فى حجم المطالبات نتيجة لزيادة الاستحقاقات لبعض العقود والوثائق، إذ توجد وثائق كثيرة بالشركة مر عليها أكثر من 30 سنة وحان استحقاقها، فيما تستهدف الشركة تحقيق 4 مليارات جنيه أقساط مباشرة نهاية يونيو المقبل مقابل 3.6 مليار جنيه أقساط مباشرة بنهاية يونيو الماضى بمعدل نمو مستهدف %20.

وأكد عبدالعزيز على انتهاء تأسيس شركة «مصر للاستثمار والتنمية العمرانية» برأسمال 650 مليون جنيه، والذى تسهم فيه شركة «مصر لتأمينات الحياة» بحصة %20 من رأس المال.

وأضاف أن الشركة الجديدة حصلت على قطعة أرض مساحتها 42 فدانًا بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروع سكنى وإدارى ضخم بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، إذ يجرى تجهيز البنية التحتية لتلك القطعة تمهيدا لتنفيذ المشروع، ومشيرا إلى مساهمة كل من شركة «مصر القابضة للتأمين» بحصة %10 و«مصر للتأمين» بنسبة %20، و»مصر لإدارة الأصول العقارية» بحصة %30 وآخرين بنسبة %20 فى رأسمال تلك الشركة.

وأوضح أن حجم استثمارات شركته بلغ 26 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وتسهم الشركة فى أكثر من 200 شركة وبنك، إذ يبلغ حجم الاستثمارات المباشرة والمتداولة حوالى 7 مليارات جنيه بنهاية يونيو.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، أن الاقتصاد المصرى امتص صدمة الإصلاحات الاقتصادية مثل تعويم الجنيه، وترشيد الدعم لتوجيهه لمستحقيه، إذ بدأت السياحة تتعافى بشكل واضح، وما يدل على ذلك زيادة إشغالات الفنادق، كما أن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفع بصورة كبيرة بجانب الاستثمارات المباشرة.

واعتبر أن الاستثمار المباشر يستغرق وقتا ليؤتى ثماره نظرا لطبيعته، كاشفا أن قطاع التأمين- ورغم ما مر به الاقتصاد المصرى من صعوبات خلال العامين الأخيرين- بلغ معدل نمو أقساط قطاعه بين -12 %14 بعد استبعاد تأثير تغير سعر الصرف، وإعادة تقييم أصول العملاء، وهو ما يشير إلى ارتفاع نسبة الوعى التأمينى فى المجتمع منذ 2011، ورغبة العملاء فى تأمين مستقبلهم ومستقبل أولادهم، بجانب توفير المظلة التأمينية للمشروعات الجديدة خاصة الصغيرة والمشروعات القومية.

وأشار إلى توسع شركته فى التأمين البنكى BANK ASSURANCE بعد تفعيل تعاقدها مع بنك «المصرى الخليجى» بجانب تحالفاتها مع كل من بنوك «التعمير والإسكان»، و»مصر إيران»، و»الشركة العربية المصرفية»، فيما تتفاوض الشركة مع أحد البنوك الأخرى أيضا فى نشاط التأمين البنكى ليتم تسويق منتجات الشركة عبر فروع تلك البنوك، رافضا الإفصاح عن اسم البنك حاليا لحين انتهاء المفاوضات.

وكشف عبدالعزيز أن أهم توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام لشركته هى تطوير البنية التكنولوجية، إذ تم التعاقد مؤخرا مع شركة شركة «DXC» لتكنولوجيا المعلومات بالمناقصة التى طرحتها شركة «مصر لتأمينات الحياة» لتطوير البنية التكنولوجية للشركة، وتوفير نظام حديث ومتطور بكل فروع الشركة على مستوى الجمهورية.

كما نجحت الشركة بأن تكون أول شركة تأمينات حياة فى السوق تحصل على رخصة الإصدار الإلكترونى، وهو ما تم لوثيقة «تسلم» لتغطية مرض السرطان، ويتم إصدارها عبر تطبيق للهاتف الجوال والموقع الإلكترونى للشركة مع سداد الأقساط عن طريق كروت الائتمان، وكروت الخصم المباشر.

وأشار إلى انتهاء شركته من تطبيق قواعد الحوكمة للتوافق مع قواعد SOLVENCY 2 للملاءة المالية، ويبلغ رأس المال المدفوع حاليا 1.350 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال زيادته إلى 1.5 مليار جنيه قبل نهاية العام المالى بعد موافقة الجمعية العمومية الماضية على زيادته من مليار إلى 1.5 مليار جنيه، معتبرا أنه وفقًا لنموذج رأس المال الذى تم وضعه فإن شركته متوافقة مع قواعد الملاءة المالية وفقا القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين بنسبة %600.

وأضاف عبدالعزيز أنه تم الانتهاء من تأسيس قطاع للمراجعة الداخلية، كما تم تأسيس إدارة للمخاطر فى إطار سياسة الحوكمة وإدارة الأخطار، لافتا إلى أن القطاع والإدارة تابعتان للجنة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.