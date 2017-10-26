مليار جنيه أرباح الشرقية للدخان في 3 شهور

رجب عزالدينأظهرت نتائج أعمال شركة الشرقية للدخان، عن تحقيق صافى ربح قدره مليار جنيه تقريبًا، خلال الثلاثة أشهر -المنتهية 30 سبتمبر 2017- بزيادة قدرها 143.7% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.وسجلت الشركة صافى ربح قدره 427 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى 2016.وارتفعت إيرادات ا

رجب عزالدين

أظهرت نتائج أعمال شركة الشرقية للدخان، عن تحقيق صافى ربح قدره مليار جنيه تقريبًا، خلال الثلاثة أشهر -المنتهية 30 سبتمبر 2017- بزيادة قدرها 143.7% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 427 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى 2016.

وارتفعت إيرادات الشركة حتى 30 سبتمبر بنسبة 65.6% إلى 3.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفع النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح إلى 9.9 جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 3.9 جنيه بارتفاع نسبته 153.8%.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.47 مليار جنيه، بالفترة المماثلة من العام السابق.