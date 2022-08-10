مليار جنيه أرباح أبوظبي الإسلامي في 6 شهور

أظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB) وصول صافي الربح قبل الضرائب من العمليات المستمرة 1.583 مليارجنيه جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 531 مليون جنيه بنسبة نمو 51% مقارنة بنفس الفترة المالية لعام 2021.

وووفق بيان للمصرف أشارت نتائج الأعمال وصول مصروفات ضرائب الدخل المكونة خلال الفترة المالية مبلغ 560 مليون جنيه، بزيادة قدرها 191 مليون جنيه بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة المالية لعام 2021، ليصل صافي الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ 1.017 مليون جنيه مقابل مبلغ 680 مليون جنيه، بزيادة قدرها 337 مليون جنيه، بنسبة نمو 50% مقارنة بنفس الفترة المالية لعام 2021.



ووصول إجمالي الإيرادات مبلغ 2.679مليار جنيه، بزيادة قدرها 570 مليون جنيه، بنسبة نمو 27% مقارنة بنفس الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.



وأظهرت أن صافي الدخل من العائد بلغ 2.147 مليار جنيه، بزيادة قدرها 448 مليون جنيه، بنسبة نمو 26% مقارنة بنفس الفترة المالية من عام 2021 ويرجع ذلك لزيادة الهامش المحقق من محفظة التمويلات بمبلغ 475 مليون جنيه بنسبة نمو 21% مقارنة بنفس الفترة المالية من عام 2021.



واشارت نتائج الأعمال أن الزيادة في كلاً من العائد من الودائع والحسابات الجارية لدى البنوك والإيرادات المحققة من عقود التأجير التمويلي بمبلغ 524 مليون جنيه بنسبة نمو 34% مقارنة بنفس الفترة المالية لعام 2021 بعد خصم الزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمبلغ 550 مليون بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة المالية لعام 2021.



وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 392 مليون جنيه، بزيادة قدرها 113 مليون جنيه، بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة المالية من عام 2021، فيما وصل صافي الدخل من المتاجرة 73 مليون جنيه بزيادة قدرها 38 مليون جنيه، بنسبة 105% مقارنة بنفس الفترة المالية لعام 2021.



على الجانب الآخر تراجعت الأرباح المحققة من الاستثمارات المالية بمبلغ قدره 38 مليون جنيه، بنسبة 53% مقارنة بنفس الفترة المالية لعام 2021، وبلغت أجمالي المصاريف العمومية والادارية مبلغ 738 مليون جنيه بانخفاض قدره 27 مليون جنيه، بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة المالية لعام 2021.

وبلغ عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة المكونة خلال الفترة المالية مبلغ 229 مليون جنيه مقابل مبلغ 100 مليون جنيه، بزيادة قدره 129 مليون جنيه، بنسبة 129% مقارنة بنفس الفترة المالية لعام 2021.