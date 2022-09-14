مليارديرات العالم يخسرون أكثر من 1.2 تريليون دولار في 24 ساعة

تكبد أثرياء العالم خسائر فادحة، والتي تعد الأسوأ على الإطلاق نتيجة الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم خلال تداولات أمس الثلاثاء بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر أعلى 13 ملياردير ثراء في العالم زهاء 60 مليار دولار، فيما فقدت قائمة الأكثر ثراء في العالم نحو 93 مليار دولار في تداولات أمس، بحسب ما أظهره مؤشر بلومبرج للأثرياء.

ووسع أثرياء العالم، منذ بداية العام الحالي، المدرجين على مؤشر بلومبرج لأغنى 500 شخصا حول العالم، خسائرهم إلى أكثر من 1.2 تريليونات دولار.

93 مليار دولار خسائر مليارديرات أمريكا

في غضون ذلك انخفضت الثروات الشخصية لمليارديرات الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء بواقع 93 مليار دولار، في تاسع أكبر خسارة يومية يشهده المؤثر على الإطلاق.

وتُعزى تلك الخسائر بصفة رئيسية إلى عمليات البيع المكثقة اليت شهدتها أسواق الأسهم أمس الثلاثاء والتي شهدتت اضطرابات حادة على خلفية ظهور أرقام التضخم في أمريكا والتي جاءت بأعلى من المتوقع، مما عزز احتمالية أن يرفع الإحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

فعلى سبيل المثال تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 4.4٪ ، مسجلا أكبر انخفاض منذ يونيو من العام 2020 ، فيما هبط نؤشر Nasdaq 100 بنسبة 5.5٪ ، وهو أكبر انخفاض منذ تراجعه بأعلى من 12٪ في مارس من العام 2020.

وجاء ترتيب المليارديرات الخاسرين على النحو التالي:

خسر جيف بيزوس مؤسس أمازون ما قيمته 10 مليارات دولار ليتراجع صافي ثروته الشخصية ثروته 42 مليار دولار من بداية العام ويحتل المرتبة الثانية في قائمة أغنى اغنياء العالم بصافي ثروة شخصية بلغت 150 مليار دولار.

وفقد إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ تسلا وشركة “سبيس إكس” 8.4 مليار دولار بينما فقد 14 مليار دولار منذ بداية العام ويحتل المرتبة الأولى في قائمة أغنى اغنياء العالم بصافي ثروة بلغت 256 مليار دولار

وخسر مارك زوكربيرج مؤسس ميتا (فيسبوك سابقا) ما قيمته 5.6 مليار دولار، لكنه فقد 68.3 مليار دولار منذ بداية العام ويحتل المرتبة العشرين في قائمة أغنى اغنياء العالم بصافي ثروة بلغت 57.2 مليار دولار.

وخسر سيرجي براين 5 مليارات أمس الثلاثاء بينما فقد 32.4 مليار دولار منذ بداية العام وتبلغ ثروته 92 مليار دولار ويأتي في المركز العاشر في قائمة أغنى اغنياء العالم بصافي ثروة بلغت.

وخسر ستيف بالمر 4.7 مليار دولار بينما خسر 16 مليار دولار منذ بداية العام، ويأتي في المركز الـ11 في قائمة أثرياء العالم بصافي ثروة شخصية بلغت 90 مليار دولار