مليارا جنيه حصيلة زيادة تعريفة المياه

سمر السيد:قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الزيادة التى أقرها مجلس الوزراء أول أمس السبت على تعريفة المياه ستسهم فى تخفيض حجم العجز السنوى الذى تحققه الشركة بمعدل مليارى جنيه، وأضاف أن الدولة مازالت تدعم هذا القطاع بصورة كبيرة، خاصة للفئات محدودة الدخل.وأ

سمر السيد:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الزيادة التى أقرها مجلس الوزراء أول أمس السبت على تعريفة المياه ستسهم فى تخفيض حجم العجز السنوى الذى تحققه الشركة بمعدل مليارى جنيه، وأضاف أن الدولة مازالت تدعم هذا القطاع بصورة كبيرة، خاصة للفئات محدودة الدخل.

وأوضح أن هذا الدعم يأتى فى الشريحة الأولى من الاستهلاك بنحو 1.95 قرش، والثانية بجنيه والثالثة بنحو 35 قرشًا، إلا أنه جرى رفعه عن الشرائح الاستهلاكية المرتفعة التى يفوق استهلاكها 30 متر مكعب.

ولفت رسلان إلى أن الحكومة خصصت دعمًا نقديًّا للشركة فى العام المالى المقبل بنحو 750 مليون جنيه لتعويض فروق التعريفة بين السعر الاقتصادى للمياه والآخر المقدم للمستهلكين، ونحو 1.3 مليار جنيه لعمليات إحلال وتجديد المحطات والشبكات.

وأكد أن الشركة أخذت فى اعتبارها الارتفاع المرتقب فى أسعار الكهرباء، مضيفًا أن الدولة مازالت تدعم قطاع المياه.

وقال المهندس أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الزيادة التى أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، فى تعريفة المياه جاءت لتجابه ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل والصيانة، كالشبة، والكلور، وفواتير الكهرباء، كما ستُحسن من خدمتها فى الفترة المقبلة.

ورفع مجلس الوزراء للمرة الثالثة منذ يناير 2016، تعريفة شرائح استهلاك مياه الشرب والصرف الصحى، والمقرر تطبيقها على فاتورة شهر مايو الماضى.

ووفق القرار الذى نُشر فى الجريدة الرسمية للتعريفة الجديدة لشرائح استهلاك مياه الشرب والصرف الصحى، تم رفع الشريحة الأولى من الاستخدام المنزلى ما بين صفر و10 أمتار مكعب إلى 65 قرشًا للمتر المكعب بدلًا من 45 قرشًا، أما الشريحة الثانية «11 إلى 20 مترًا مكعبًا» فسيجرى محاسبتها بنحو 160 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا، ونحو 225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة للاستخدام «21 إلى 30 مترًا» أما الشريحة الرابعة بنحو 40 مترًا فيتم محاسبتها بسعر 275 قرشًا للمتر، كما أقر مجلس الوزراء، تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية كسيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح بسعر 13 قرشًا.

كانت أولى الزيادات التى تم إقرارها فى تعريفة المياه فى يناير 2016 بواقع %25، إذ تم رفع سعر الشريحة الأولى «لا يتخطى استهلاكها 10 أمتار مكعبة» إلى 30 قرشًا، بدلًا من 23 قرشًا، أما الشريحة الثانية وتبدأ من 11 مترًا وحتى 20 مترًا فوصل سعرها إلى 70 قرشًا، بدلًا من 50، وتمت محاسبة الشريحة الثالثة على سعر 105 قروش، تليها الشريحة الرابعة بسعر 155 قرشًا للمتر.

كما طبقت الحكومة فى ذلك التوقيت نظام تحصيل فاتورة المياه شهريًّا منذ مارس 2016، بدلًا من النظام السابق وهو كل شهرين.

وكانت الزيادة الأخيرة فى أغسطس الماضى تتضمن رفع سعر الاستخدام المنزلى إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا فى شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشًا من 70 قرشًا للمتر المكعب فى الشريحة الثانية «10 إلى 20 مترًا مكعبًا»، ومحاسبة الشريحة الثالثة «21 إلى 30 مترًا» بنحو 165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا، وكان ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد قال فى حوار سابق مع «المال» إن الشركة ستتجه لرفع سعر تعريفة المياه خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكد أن الزيادة ستكون تدريجية ودورية، وفقًا لخطة أعدها الجهاز التنظيمى لمياه الشرب.