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ملك تايلاند يقضي الحجر الصحي مع 20 جندية في منتجع سياحي بألمانيا

الملك وحاشيته حجزوا الطابق الرابع بأكمله في الفندق، في الوقت الذي أعلن فيه الفندق على موقعه الخاص على الإنترنت بعدم توفر الحجوزات بسبب "جائحة" كورونا.
المال - خاص 9:43 ص, السبت, 9 مايو 20 9:43 ص, السبت, 9 مايو 20

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عاد ملك تايلاند إلى فندق فخم في جبال الألب الواقع في بلدة غارميش- بارتنكيرخن، بالقرب من الحدود النمساوية في جنوب ألمانيا، لقضاء فترة الحجر الصحي الذي تسبب به تفشي فيروس كورونا.

وضم وفد ملك تايلاند 20 امرأة من اللاتي حظين برتب عسكرية، لقضاء فترة الحجر الصحي معه، بحسب ما نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية.

وبحسب الصحيفة فإن الملك وحاشيته حجزوا الطابق الرابع بأكمله في الفندق، في الوقت الذي أعلن فيه الفندق على موقعه الخاص على الإنترنت بعدم توفر الحجوزات بسبب “جائحة” كورونا.

يشاع أن هؤلاء الجنديات جرى اختيارهن ليشكلن وحدة عسكرية تحمل اسم “SAS” المشابهة للقوات الخاصة البريطانية، وبأن هؤلاء الجنديات يحملن ألقاب شبيهة بتلك التي يحملها الجيش مع أرقام مثل S01 وS020 بالإضافة للرتب العسكرية كالرائد والعقيد.

ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا تحدثت فيه عن الفندق المعروف باسم Grand Hotel Sonnenbichl، وما يضمه من غرف تم حجزها من قبل الملك التايلندي.

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بقلم المال - خاص

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