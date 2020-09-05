ملك السعودية يمنح 18 مواطنا وساما رفيعا نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الشخصية

منحت السعودية 81 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.

جاء ذلك بحسب ما أصدره ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة الرسمية أسماء المتبرعين الـ 81

وفي 2018 ، ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن 70 % من المتبرعين بالأعضاء ذكور

ونقلت عن المدیر الطبي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور بشر العطار، أن الرجال یمثلون النسبة الأكبر من المتبرعین الأحیاء، وذلك بنحو 70 ،% مشیرا إلى أنه في حالات الوفیات الدماغیة أیضا نسبة الرجال تزید عن النساء.

وأكد أن المتبرع لمستفید سعودي یحصل على مكافأة مالیة من وزارة الصحة مقدارھا 50 ألف ریال.

وذكر العطار آنذاك أن الرجال یمثلون النسبة الأكبر من المتبرعین الأحیاء وذلك بنحو 70 ،% فیما تبلغ نسبة النساء المتبرعات نحو 30 ،%ولیس للأمر أي علاقة بالرغبة في التبرع أو أن الإیثار یفوق عند الرجل المرأة، كما أن الظروف الاجتماعیة قد یكون لھا الأثر الأكبر،.

وبحسب الصحيفة هناك شروط أولیة لقبول التبرع وهي

01 ألا یقل عمر المتبرع عن 18 عاما

02 إثبات الھویة للمواطنین وإقامة نظامیة لمدة سنة على الأقل لغیر السعودیین

03 أن یكون التبرع صادرا عن رضا واقتناع

04 فحص سریري أولي یؤكد سلامة الشخص الراغب بالتبرع بعضو أو جزء منه

05 سلامة الوظیفة الكلویة والكبدیة للمتبرع وخلوه من أي أمراض معدیة

06 شروط صحیة أخرى مثل ّ الحد الأقصى لعمر الشخص الراغب بالتبرع والوزن



وفي 2016 ، حصر المركز السعودي لزراعة الأعضاء خمسة ملايين بطاقة تبرع بالأعضاء لمواطنين ومقيمين سجلوا بياناتهم في المركز أو في المستشفيات المختلفة بالمملكة، وفق ما نقلته صحيفة مكة السعودية.