ملك الأردن يقبل استقالة رئيس الوزراء على خلفية احتجاجات ضد زيادة الأسعار

خالد بدر الدينأعلن اليوم الإثنين مصدر وزارى أن العاهل الأردنى الملك عبد الله كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة هانى الملقى فى خطوة تهدف إلى نزع فتيل احتجاجات واسعة النطاق على سياسات اقتصادية حكومية.وذكرت وكالة رويترز أن عمر الرزاز خبير اقتصادى سابق فى البنك الدولى وكان وزيرا للتعليم

خالد بدر الدين

أعلن اليوم الإثنين مصدر وزارى أن العاهل الأردنى الملك عبد الله كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة هانى الملقى فى خطوة تهدف إلى نزع فتيل احتجاجات واسعة النطاق على سياسات اقتصادية حكومية.

وذكرت وكالة رويترز أن عمر الرزاز خبير اقتصادى سابق فى البنك الدولى وكان وزيرا للتعليم فى الحكومة المنتهية ولايتها.

وقال مصدر رسمى إن رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى قدم استقالته خلال اجتماع مع الملك عبد الله اليوم لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فجرت أكبر احتجاجات منذ سنوات.

وكانت مصادر سياسية توقعت أن يطلب العاهل الأردنى الملك عبد الله من رئيس الوزراء هانى الملقى الاستقالة بعد أن استدعاه إلى قصره اليوم فى مسعى لتهدئة الغضب الشعبى من السياسات الاقتصادية التى فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام.

وطالب محتجون بإقالة الملقى خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولى وسببت اضطرابات فى المملكة.

وتم تعيين الملقى فى مايو 2016 وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر وإنعاش الأجواء التى تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وزاد الغضب الشعبى بسبب السياسات الحكومية المدفوعة بمطالب صندوق النقد الدولى منذ الزيادة الحادة فى الضرائب العام هذا العام ورفع الدعم عن الخبز وهو سلعة رئيسية بالنسبة للفقراء وأدت زيادة الأسعار إلى تراجع شعبية الملقى.

وخرج آلاف الأردنيين فى شوارع العاصمة عمان وفى البلدات الرئيسية أمس الأحد فى استمرار لاحتجاجات بدأت يوم الأربعاء الماضى واتسع نطاق الاحتجاجات يوم السبت بعد أن رفض الملقى سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان.

وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذى أرسلته للبرلمان الشهر الماضى والذى يقول منتقدون إنه سيؤدى لتدنى مستويات المعيشة.

ودعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين فى القطاعين العام والخاص لإضراب عام يوم الأربعاء بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون.

وتقول الحكومة إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودى الدخل.