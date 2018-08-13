ملف سرقة الدعم وتقليص أيام العمل..أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى تناقش برامج التوك شو الليلة، عددا من القضايا تتضمن ملف سرقة الدعم، وتقليص أيام العمل. وبحسب رصد "المال"، فأهم فقرات التوك شو الليلة. وزير الأوقاف ضيف "90 دقيقة " على المحور يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج" 90 دقيقة " فى الثامنة مساء بقناة المحور الفضا

رحاب صبحى





تناقش برامج التوك شو الليلة، عددا من القضايا تتضمن ملف سرقة الدعم، وتقليص أيام العمل.

وبحسب رصد “المال”، فأهم فقرات التوك شو الليلة.

وزير الأوقاف ضيف “90 دقيقة ” على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج” 90 دقيقة ” فى الثامنة مساء بقناة المحور الفضائية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حوار خاص ،ويكشف وزير اﻻوقاف خطة الوزارة لنشر الفكر الإسلامي المعتدل وكيف يحارب اﻻفكار المتطرفة.



كما يكشف وزير اﻻوقاف عن خطة الوزارة في التصدي لدعوات الجماعات الإرهابية لهدم الدولة كما يجيب عن اﻻسئلة الشائكة ومنها هل تمت تنقية المنابر من دعاة التطرف.



ويجيب وزير اﻻوقاف عما قدمته الوزارة لتجديد الخطاب الديني وهل استعادت الوزارة المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات من أصحاب الفكر المتجمد من الجماعات اﻻسﻻمية والسلفية والاخوانية.



ويوضح أشكال التعاون بين الوزارة ومشيخة الأزهر لخدمة الدين ونشر الوسطية لمواجهة اﻻفكار المتطرفة والهدامة.





تقليص عدد أيام موظفى الجهاز الادارى للدولة موضوع “أخر النهار”







يستضيف برنامج “آخر النهار”، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، على قناة “النهار” فى االثامنة مساءً ، النائبة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور سمر يسرى أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.



ويدور الحوارعن قرر الحكومة جدياً دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بأجورهم، وخطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.









محمد جمعة صاحب أفيه كله رايح فى” مساء DMC”

تستضيف الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج “مساء DMC” فى العاشرة مساءً الفنان محمد جمعة صاحب الإفيه الشهير “كله رايح”.







ويتحدث “جمعة” عن مشواره الفني، ودور “عم ضياء” الذي جسده في مسلسل “الوصية” بالسباق الرمضاني الأخير، وسر شهرة إفيه “كله رايح”، كما يتحدث عن خطواته الفنية المقبلة.







“المهمة “يواصل حلقاته حول أوكار تجار الدقيق على النهار







تقدم الإعلامية منى عراقي حلقة جديدة من برنامج “المهمة” فى العاشرة مساءً على قناة النهار، عن اقتحام الحكومة لأوكار تجار الدقيق المدعم، وذلك استجابة للبلاغات التي قدمها البرنامج في حلقته الماضية.



