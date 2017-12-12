ملف خاص عن سيناء في العدد الجديد من مجلة ذاكرة مصر

مها يونس: صدر عن إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية اليوم العدد الحادي والثلاثون من مجلة "ذاكرة مصر"، والذي يضم ملفًا خاصًا عن مدينة سيناء، متضمنا موضوعا بعنوان "ثلاثون عامًا من الحفائر في المدخل الشرقي لمصر: حفائر سيناء واكتشاف التاريخ المصري العسكري". وفي هذا الصدد قال الدك

مها يونس:

صدر عن إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية اليوم العدد الحادي والثلاثون من مجلة “ذاكرة مصر”، والذي يضم ملفًا خاصًا عن مدينة سيناء، متضمنا موضوعا بعنوان “ثلاثون عامًا من الحفائر في المدخل الشرقي لمصر: حفائر سيناء واكتشاف التاريخ المصري العسكري”.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد عبد المقصود إن عملية الكشف عن آثار المدخل الشرقي لمصر ودراسة إقليم شرق الدلتا وقناة السويس بدأت خلال أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، بالتزامن مع مشروع حفر قناة السويس العالمية لبعثة آثار فرنسية برئاسة الأثري الفرنسي جان كليرا.

وتابع : “كانت المحاولة الأولى للكشف عن معالم طريق حورس القديم بين مصر وفلسطين. وعلى هذا الأساس تم إنشاء متحف آثار الإسماعيلية كأول متحف إقليمي لعرض الآثار المكتشفة وقت حفر قناة السويس، وكان للظروف والأحداث السياسية والعمليات العسكرية التي مرت بها سيناء لعدة حروب بين الجيوش العربية وإسرائيل أثر كبير في توقف حفائر سيناء”.

وواصل:” وتعرضت آثار المدخل الشرقي لمصر بعد احتلال سيناء 1967 لسنوات من التنقيب غير الشرعي للبعثات الإسرائيلية، وكانت حرب أكتوبر 1973 نقطة فاصلة في تاريخ الكشف الأثري بسيناء، وبعودة سيناء للسيادة المصرية واستعادة آثار سيناء من إسرائيل كان لا بد من القيام بمشروع حفائر مصرية بسيناء لتعويض ما فات”.

ومن جانبه تناول الدكتور سامي صالح عبد المالك من خلال العدد موضوع قَلْعَة صلاح الدين بجزيرة فرعون في سيناء والتي تتمتع بتاريخ حافل وموغل في القدم، فهي تتمتع بموقع متميز على فوهة خليج العقبة ، التي تطل على البحر الأحمر بخليجيه ومضايقه، وهي بذلك الموقع الثغري المتميز قد شدت الانتباه، فشيد عليها العسكريون في العصور الوسطى قلعة حصينة قامت بدور الحارس الأمين على بوابة البحر الأحمر، وأصبحت ثغرًا بحريًّا لمِصْر وبلاد الحِجَاز والحَرَمين الشريفين خاصة في عهد صلاح الدين الأيوبي، حيث استعار نار حروب الفرنج ببلاد الشام، وامتداد حدود مملكتهم في بيت المقدس حتى مدينة أَيْلَة (العَقَبَة)، فلعبت هذه القَلْعَة دورًا بارزًا خلال العصر الأيوبي في صياغة تاريخ وأحداث هذه المنطقة.

وأضاف “من بعد رجال الحرب شدت انتباه رجال الفن، خاصة الرحالة الأوروبيين، فوصفوها ورسموا لها لوحات فنية نادرة تبرز تميز موقعها وحصانتها، فالرحالة الألماني إدوارد روبل E. Rüpelle رسم لوحته للقَلْعَة عام 1822م، وبعده بخمس سنوات قام الرحالة الفرنسي ليون دي لابورد de Laborde L. برسم لوحاته عام 1827م، ومن بعدهما نجد أجمل لوحة ملونة رُسمت للجزيرة والقَلْعَة في عام 1839م، هي لوحة الرحالة الإنجليزي ديڤيد روبرتس D. Roberts، ثم نجد لوحة الرحالة الألماني بـارتليت Bartlett الذي رسمها للجزيرة عام 1847م. وقد عُرفت القَلْعَة قديمًا باسم قَلْعَة أَيْلَة، أما الآن فاسمها الرسمي قَلْعَة صلاح الدين بجزيرة فرعون”.

كما تناول العدد موضوعًا بعنوان “معبد سرابيط الخادم- حتحور؛ سيدة الفيروز”، للدكتور هشام حسين، وتعد حتحور واحدة من أهم وأشهر المعبودات في مصر القديمة؛ المعبودة الأولى في منطقة مناجم الفيروز بجنوب سيناء، حات-حر اسمها الذي يعني “بيت حورس”، و صورت منذ بداية الأسرات الفرعونية على هيئة البقرة (الرمز الحيواني المقدس)، وشيد لها العديد من المقاصير والمعابد في الوجهين البحري والقبلي في سيناء، وهي معبودة الحب والجمال والموسيقى، وسيدة الأعالي وربة الفيروز.

وبحسب الدكتور هشام حسين، إنه منذ بداية الأسرات اهتم الفراعنة بمناجم الفيروز والنحاس الموجودة في قلب سيناء، حيث أرسلت البعثات التعدينية لاستكشاف المناطق والأماكن المتميزة للتنقيب، وكانت منطقة سرابيط الخادم من أهم تلك المناطق التي اشتهرت قديمًا وحديثا، خلال العصور الفرعونية المختلفة توجه اهتمام بعثات التعدين الفرعونية إلى سرابيط الخادم، وبلغ هذا الاهتمام ذروته خلال عصر الدولة الحديثة، حيث تم التوسع في استخراج الفيروز الحجر نصف الكريم، وتم بناء معبد حتحور الأثري الفريد والمتميز.

ووفقا ل “حسين” فإن سرابيط الخادم هي من أهم وأشهر المناطق الأثرية والسياحية بجنوب سيناء، ويتناول هذا الموضوع الطرق المؤدية للمعبد، وتاريخ إنشاءه، وعمارته، ولوحات المعبد، والأعمدة الحتحورية التي يتميز بها المعبد، والنقوش السينائية المكتشفة داخل المعبد، ومناجم الفيروز، وبعثات التعدين.

وإلى جانب الملف الخاص عن سيناء، يضم هذا العدد من “ذاكرة مصر” مجموعة متنوعة من الموضوعات، أهمها ضريح سعد باشا زغلول، ووفقا للدكتورة شيماء الجرم فإن قصة بناء الضريح في هذا الموقع وسط القاهرة الخديوية محاطًا بعدد من قصور أميرات أسرة محمد علي – بنات الخديوي إسماعيل – تعود إلى عهد وزارة أحمد باشا زيوار 1925م عندما قام سعد باشا زغلول بشراء قطعة الأرض المجاورة لبيت الأمة بدلاً من النادي المستأجر في عمارة سافواي بميدان سليمان باشا؛ ليقيم عليها ناديًا سياسيًّا للوفد، حيث إن وزارة زيوار قد أمرت بإغلاق النادي فرأى سعد زغلول باشا أن يقوم بشراء أرض فضاء يقيم عليها نادٍ بديل؛ حتى لا يقع تحت رحمة المؤجرين.

وتابعت “ومن هنا جاءت فكرة شراء قطعة الأرض نفسها، والتي كانت مملوكة لبنك أتينا وكلف فخري بك عبد النور وسينوت بك حنا بالتفاوض مع البنك؛ ولكن البنك بضغط من الحكومة تراجع عن البيع بحجة أنه لا يريد أن تستخدم الأرض في أغراض سياسية. ولكن تم التغلب على تعنت الحكومة وتم شراء الأرض”.

وواصلت” ويرجح أن سبب تمسك سعد باشا زغلول بشراء قطعة الأرض هذه أنها كانت تتوسط عددًا من المباني العريقة؛ مثل قصر توحيدة هانم ابنة الخديوي إسماعيل والتي كانت تواجهها من جهة الشرق والكائن بشارع سكة حديد حلوان بالقرب من محطة مترو سعد زغلول (شارع منصور باشا سابقًا) – القصر الآن مستخدم كوزارة للإنتاج الحربي – كما يواجهها من جهتها القبلية قصر فايقة هانم ابنة الخديوي إسماعيل، والتي حل محلها الآن وزارة التربية والتعليم بشارع إسماعيل أباظة”.

وضم العدد” قراءة في تاريخ أدوات المقاهي خلال العصر العثماني وعصر أسرة محمد علي باشا” للدكتور عصام عادل الفرماوي ، والذي أكد أن أدوات المقاهي (بيوت القهوة) هامة لدى دارسي الآثار والفنون والحضارة الإسلامية، وذلك لقيمتها الأثرية والفنية من جانب، ومن جانب آخر لارتباطها الوثيق بقهوة البن.

وواصل” ومما لا شك فيه أن بيوت القهوة قد أدت دورًا رائدًا في الحياة الفنية والسياسية والأدبية والتجارية في مصر وغيرها من الأقاليم الإسلامية آنذاك حتى الآن”، لافتا إلى أن دراسة أدوات المقاهي من الناحية الأثرية والفنية لا يقل بأي حال من الأحوال عن الأهمية الأثرية والفنية للمقاهي؛ وذلك لتعددها وثرائها الزخرفي.

كما يضم العدد موضوعات عديدة منها موضوع مصور عن ترميم جامع الحاكم بأمر الله في القاهرة، و”الموسيقى المصرية على مشارف القرن العشرين” للمايسترو سليم سحاب، و”مكتبة الأمير فاروق بمدينة شبين الكوم بالمنوفية” للدكتور محمد جمال الشوربجي.