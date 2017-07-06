ملفات فكرية أخر إصدارات هيئة الكتاب

علي راشد أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة الدراسات السياسية والإستراتيجية، كتاب "ملفات فكرية فى الدين والحداثة والعلمانية"، تأليف صلاح سالم. ويضم الكتاب اثنى عشر ملفاً، تتوقف عند المحطات الكبرى فى مسيرة الجدل بين الدين والحداثة والعلمانية سواء فى سياق الحضارة الغربية. وتتناول الملفات

علي راشد أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة الدراسات السياسية والإستراتيجية، كتاب “ملفات فكرية فى الدين والحداثة والعلمانية”، تأليف صلاح سالم. ويضم الكتاب اثنى عشر ملفاً، تتوقف عند المحطات الكبرى فى مسيرة الجدل بين الدين والحداثة والعلمانية سواء فى سياق الحضارة الغربية. وتتناول الملفات “صيرورة الدين بين التقليد والحداثة وما بعد الحداثة – حدود الأسلمة وآفاق الأنسنة فى الأخلاق والمعرفة – صيرورة الدين بين مستويات العلمنة وآفاق التنوير الإنسانى – من كهف الإصلاح الدينى إلى آفاق التنوير العربى – الدولة المدنية بين العلمانية السياسية والشمولية الإسلامية – مآلات الوعى الدينى فى حركة التاريخ الإنسانى – مقاربات الدين لقضايا الوجود والحرية – مسارات الإسلام السياسى فى حركة التاريخ العربى – استراتيجيات الدين فى صوغ الهويات الثقافية – المصالحة الضرورية بين الإسلام الحضارى والعروبة الثقافية – أصداء المؤامرة الغربية فى تيارات الثقافة العربية – وأخيرًا حديث النهايات وأوهام المركزية الغربية”.