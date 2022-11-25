ملعب يمكن فكه وطعام يصلك بالمدرج.. تقنيات مُذهلة في كأس العالم قطر 2022

بعد مرور أيام عدة على انطلاق مونديال قطر 2022، وجدنا مجموعة من الأشياء التي صُنعت خصيصًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، فمثلما رأينا “الفوفوزيلا” في كأس العالم 2010، وأيضًا لم نرى منتخب فرنسا يفوز حتى الآن بمنتخبٍ من لاعبين فرنسيين أصليين بالكامل، فإن اليوم قطر تقدم خلال نسخة كأس العالم الجارية مجموعة من التقنيات والأشياء التي لم يسبق لها مثيل من قبل!

قطر، التي تُعد أول دولة عربية تستضيف كأس العالم، تُقدم إلى الآن طفراتٍ، وليس طفرة واحدة، في عالم التقنيات التي تخدم لعبة كرة القدم وجماهيرها.

الثورة التقنية أراضيها عربية هذه المرة، وما تقدمه قطر هذا العام في ملاعبها سيكون حجر الأساس لتطوير الملاعب الأوروبية والعربية أيضًا في المستقبل.

ما تقدمه قطر هذا العام هو أربع تقنياتٍ مختلفة للخدمات الأساسية من أجل اللعبة والجماهير، ولكن هناك أيضًا بعض الخدمات التي يمكن أن نقول أنها أكثر رفاهية من ذي قبل، ولنستعرض تلك التقنيات خلال هذا التقرير:

نظام تبريد الاستاد هو الأول من نوعه

تبنت دولة قطر نظامٍ جديدٍ للتبريد في كأس العالم 2022، النظام يقوم بالمحافظة على الجو داخل الاستاد المفتوح من الأعلى، حتى وهو مفتوح أيضًا، وهذا لكي تصبح درجة الحرارة مناسبة بالنسبة للمشاهدين في الأعلى واللاعبين في الأسفل.

وذلك حتى لا تكون درجة الحرارة حارة على المشاهدين بشكلٍ قاسٍ أو غير مريحة ومتعبة بالنسبة للاعبين، فبالطبع هناك من لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة مثل لاعبي قارة آوروبا على سبيل المثال.

هذه التقنية مطبقة في جميع الملاعب عدا ملعب 974، وهذا لأنه يتم تبريده طبيعيًا نظرًا لمكانه القريب من الساحل.

إذن فهناك سبعة ملاعب يتم تبريدها بهذه التقنية، والتي تعتمد بشكل أساسي على وجود محطة طاقة بجانب كل استاد لكي تمد نظام التبريد الذي يعتمد على تبريد الماء الذي يدخل إلى شبكة التبريد الداخلية بالطاقة، وهذه المياه ستتحول إلى هواءٍ بارد يدخل في أرض الملعب ومناطق المشاهدين.

ملعب يمكن فكه بعد انتهاء البطولة

استكمالًا لاستعراض قطر لقدراتها في الإنشاءات، أنشأت استادا يمكن فكه بالكامل بعد نهاية كأس العالم، والاستاد الذي لن نراه مرةً أخرى هو ستاد 974 في مدينة الدوحة، والذي كلف الدولة 241 مليون دولار أمريكي بالتمام والكمال لكي يتم وضعه في مكانه.

الملعب الذي يمكن له أن يستضيف 40 ألف متفرج سيتم فكه بالكامل ونقله إلى أي مكان يحتاج إلى وجود 40 ألف متفرج، سواء كانت حفلة أو حتى مسابقة أخرى، هذا يعود إلى طبيعته الهندسية، والتي تعتمد بالكامل على حاويات نقل بضائع يتم تركيبها بشكل محدد لكي يعود إلى هيئة الاستاد مرةً أخرى.

عدد حاويات هذا الملعب هو 974 حاوية بالتمام والكمال، وهو نفسه رقم الاتصال الدولي لدولة لقطر وهذا سبب تسميت ملعب 974.

التسلل الآلي

ولأن التسلل جزء لا يتجزأ من اللعبة، فتم إنشاء تقنية جديدة ستكون نصف مميكنة أو نصف أوتوماتيكية إن صح التعبير، ستعمل عن طريق الاستعانة بعاملين فقط، العامل الأول هو تشكيلة من 12 كاميرا تحيط بالملعب والعامل الثاني هو المستشعر الموضوع داخل كرة “الرحلة” التي سيتم لعب جميع مباريات كأس العالم بها؛ من أجل حسم مصيدة التسلل بنسبة 100%.

كرة كأس العالم الجديدة من أديداس

الكرة التي تم الكشف عنها في مارس الماضي، وشاهدنها في المباريات السابقة بكأس العالم، تأتي بتقنية جديدة تربطها بتقنية التسلل التي ذكرناها. إذ تحتوي على مستشعر متواجد داخل الكرة، يعمل على نقل حيثياتها داخل الملعب إلى مخدم تقنية التسلل.

المستشعر يقوم بتحديد مكان الكرة داخل أبعاد الملعب الموضوعة مسبقاً ويرسل حيثياتها إلى المخدم الذي تحدثنا عنه، والذي بدوره يقوم بمعالجة مكان الكرة وكل من يجري في الملعب من لاعبين لكي يحدد إن كانت الكرة ستدخل في حالة تسلل بحاملها أم لا.

أيضًا الكرة تحتوي على مستشعر داخلي، تم وضعه في منتصف الكرة، والذي يقوم بتشغيل نظام Suspension System من أديداس، والذي يأتي لكي يقدم حيثيات الكرة نفسها من زوايا وقوة تسديد؛ كي تطلع الجمهور على تفاصيل أكثر بشأن الهجمات التي تسفر عن أهداف في النهاية.

جهاز بونوكل للمكفوفين

أول جهاز ترفيهي ذكي من أجل المكفوفين في كأس العالم 2022، يُعرف باسم “بونوكل” ويتم ربطه بهاتفٍ ذكي؛ كي يبث المحتوى الترفيهي على هذا الجهاز الذي يشبه الريموت كونترول.

فكرته تقوم على مساحة للإصبع يتحسس من خلالها الشخص كتابة برايلي التي ستظهر عليه، ومن هنا يستطيع أن يقرأ كل ما يحدث في البرنامج الذي يبثه في نفس وقت عرضه على الهاتف.

مع كأس العالم قطر 2022، منصة “بونوكل” ستوفر أول تجربة لمشاهدة كأس العالم للمكفوفين، من خلال بث المباريات المباشر بهذه التقنية، كل مجريات المباراة سيتم عرضها بشكل نصي سريع مختصر على لوحة برايلي الخاصة ببونوكل، وهذا لتبقي على سرعة إيقاع المباراة وتوضح كل ما يحدث على أرض الملعب.

شبكة المواصلات الجديدة

وفرت قطر مليارات الدولارات من أجل شبكة المواصلات الجديدة، والتي تقوم على ثلاث أعمدة رئيسية: المترو، الترام، وباصات النقل العام.

هناك ثلاث خطوط بمترو الأنفاق تقدمها قطر في الدولة، وتغطي هذه الخطوط ما يصل إلى 37 محطة.

هناك مترو يمر كل ثلاث دقائق، مع العلم أن كل هذه المحطات صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة ويمكنك أن تصطحب فيها كلبك أثناء الرحلة. هناك خطوط للباصات أيضاً في مدار 2 إلى 5 كيلو مترات حول كل محطة، وبعض المحطات بها أماكن لركن السيارات لكي تقلل من الزحام أثناء المباريات.

تقنيات مُذهلة سنراها لأول مرة في كأس العالم قطر 2022

شبكات واي فاي وتوصيل الطعام للمدرجات

هناك أيضًا بعض التقنيات الترفيهية التي ستخدم الجماهير داخل قطر، خلال فترة مونديال 2022، والتي تشمل الآتي:

محطات EIP Palm في كل منطقة لكي تقوم بشحن هاتفك الذكي هناك من خلال منافذ الـ USB أو الشحن اللاسلكي المتاحة هناك.

شبكة WiFi تستخدمها لكي تقتل الملل أثناء الشحن.

تطبيق NavBuddy Qatar الذي سيسمح لمستخدمه بالوصول إلى دورات المياه أو أماكن شراء الطعام القريبة منك قبل أن تصل إلى الاستاد.

مستشعرات حول مدينة الدوحة تسمح لك بتفادي الزحام من التطبيقات الخاصة بها للوصول إلى الاستاد في أسرع وقت.