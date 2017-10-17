ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا
متابعات:حسم التعادل الإيجابى 1/1، المواجهة المثيرة بين فريقى ريال مدريد الإسبانى وضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
حسم التعادل الإيجابى 1/1، المواجهة المثيرة بين فريقى ريال مدريد الإسبانى وضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء الثلاثاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.