رياضة

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

متابعات:حسم التعادل الإيجابى 1/1، المواجهة المثيرة بين فريقى ريال مدريد الإسبانى وضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.