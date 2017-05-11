ملخص ما قاله وزير البترول بالغرفة الأمريكية



تعزيز توصيل الغاز للمنازل من منطلق العدالة الاجتماعية

الجازولين المحلى لا يصلح للتصدير بسبب فقر آلية التكرير

اللجان الفرعية بالبرلمان انتهت من مناقشة قانون الغاز واللجنة العامة تستعرضه قريبا

إعلان مصر مركز إقليمى للطاقة يتم بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب







تغطية – هاجر عمران :





قال طارق الملا، وزير البترول و الثروة المعدنية، إن الوزارة استعانت بالشركاء الأجانب، وعقدت ورش ومقابلات مختلفة داخليا وخارجيا، حتى تستطيع وضع رؤية محددة عن أهداف الوزارة لعام 2021 كجزء من استراتيجية 2035,



وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الذى نظمته الغرفة الأمريكية أمس: نريد أن نكون مركزا للطاقة، ومثال يحتذى به، ونسرع نحو تحقيق الأهداف ضمن استراتيجية التطوير .

وحدد 5 معايير أساسية لاستراتيجية التطوير، هى تأمين الطلب المحلى والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل، واستثمارات البتروكيماويات، وإعادة هيكلة الوزارة، والمركز الإقليمى للطاقة .

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تعزيز اكتشافات الغاز، وارتبطت بـ 76 اتفاقية مع الشركاء خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وتابع أن الوزارة تحدثت كثيرا عن مشروع شمال الإسكندرية، والآن بدأ التشغيل فى مرحلته الأولى، وبالتالى نحن لا نردد وعودا فقط بل ننفذها .

وأشار إلى أن نهاية عام 2018 ستشهد الإعلان عن الاكتفاء الذاتى من الغاز، مؤكدا أن الإنتاج كان أكثر من الطلب فى عام 2011، غير أن السنوات التالية شهدت فجوة بين الإنتاج والطلب المحلى .

وأضاف أن المضى قدما فى الاكتشافات الموجودة من الممكن أن يعجل بالخطط الموضوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وإعادة النظر فى التصدير .

وقال الملا إن الوزارة تستهدف تأمين احتياجات السوق، وإدارة الطلب على المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعديل نظام التكرير .

وأكد رغبة الوزارة فى التوسع جغرافيا بأنشطة التكرير وتابع : نتوجه إلى مناطق جغرافية بعينها لتوفير تكاليف النقل مستشهدا بتوفير الجازولين فى أسيوط، بدلا من نقله من الشمال إلى الجنوب .

وأضاف أنه بداية من العام المقبل سيكون لدينا مصنع مسطرد لتلبية احتياجات السوق من الجازولين و الديزل، وهو ما يدل على التوسع فى أنشطة التكرير .

وقال إن الجازولين المحلى لايصلح للتصدير وتابع : إذا أردت أن أصدره لن أجد أسواق مهمة، لأنه تم تكريره بشكل فقير وفق تعبيره .

وأوضح أن الوزارة تتجه نحو تنويع مصادر إنتاجها لتأمين احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى الاتفاق على حصة بنسبة 10% من إنتاج حقل البصرة فى العراق، و 10% فى حقل سيبا.

ولفت إلى أن الوزارة مهتمة بالبتروكيماويات، وتابع : كنا سعداء العام الماضى بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مصنعين فى القطاع، أولهما موبكو وتوسعات مجمع الأسمدة، والثانى مشروع البولى إثيلين باستثمارات إجمالية 4 مليارات دولار.

وشدد على أن الوزارة مهتمة بالتكرير، والتوسع فى إنتاج الفورمالدهايد والبولى بروبلين.

وقال وزير البترول و الموارد المعدنية، إن الوزارة تنفذ برامج لتحسين الكفاءة وقدرات الموارد البشرية فى إطار إعادة تنظيم هيكل الوزارة، بالتعاون مع شركات استشارات عالمية كبرى .

وأشار إلى أن قانون الغاز تتم مناقشته حاليا فى البرلمان، وتم الانتهاء من مناقشته باللجان الفرعية، وستتم مناقشته فى الجلسة العامة قريبا .

ودعا وزير البترول و الثروة المعدنية، إلى ضرورة تغيير عقلية الشعب المصرى تجاه رفع الدعم من المنتجات البترولية، قائلا: الحكومة ماضية فى خطط رفع الدعم ولم يحدد توقيت بعينه لذلك ،إلا أنه قال إن الحكومة ستنتهى من خطة رفع الدعم خلال عامين، وفقا للخطة الموضوعة .

وأشار إلى أن دعم المنتجات البترولية، مخادع، ولا يذهب إلى من يستحقه، كما أن كل مرحلة من رفع الدعم يجب أن يسبقها تحضير جيد ..

ولفت إلى توصيل الغاز لنحو 715 ألف وحدة خلال العام الماضى، من إجمالى 2.2 مليون وحدة خلال الـ 3 سنوات الماضية، ما يدل على تنامى توصيل الغاز من منظور استراتيجى للحكومة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية لغالبية المصريين.

وأكد أن الوزارة ستعتمد على عدة موانىء، منها الإسكندرية والسويس والعين السخنة، فى تنفيذ خطتها الرامية إلى إعلان مصر مركزا للطاقة فى المنطقة، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والقوات البحرية .

وأشار إلى ضرورة التعاون بين الشركاء حتى يتم تنفيذ الهدف المأمول من تقديم خدمات وصناعات حتى يتم جذب استثمارات للقطاع، وتابع: بالطبع نحن لا نعمل وحدنا .

وقال إن الوزارة تتعاون أيضا من الاتحاد الأوروبى، وقريبا سنعلن عن خطوات إيجابية نحو تنفيذ خطة مركز الطاقة، مشيرا إلى تعاقدات شركة سيمنس، وزيادة القدرات الاستيعابية فى وقت ليس كبير.

وشدد على جاهزية مصر لتكون مركزا للطاقة وتنفيذ استراتيجية ورؤية جيدة بالتعاون مع الشركاء.