ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول واتليتيكو بلباو

متابعات: شارك الدولى المصرى محمد صلاح فى فوز فريقه ليفربول الإنجليزى على فريق أتليتك بلباو الإسبانى بنتيجة 3-1، السبت، على ملعب "أفيفا ستاديوم" بالعاصمة الإيرلندية دبلن. وشارك صلاح أساسيا فى مواجهة بلباو، لكنه لم ينجح فى هز شباك الفريق الإسبانى كما اعتاد من قبل مع فريقه الجديد فى المباريات الود

متابعات:

شارك الدولى المصرى محمد صلاح فى فوز فريقه ليفربول الإنجليزى على فريق أتليتك بلباو الإسبانى بنتيجة 3-1، السبت، على ملعب “أفيفا ستاديوم” بالعاصمة الإيرلندية دبلن.





وشارك صلاح أساسيا فى مواجهة بلباو، لكنه لم ينجح فى هز شباك الفريق الإسبانى كما اعتاد من قبل مع فريقه الجديد فى المباريات الودية التى لعبها حتى الآن، وغادر محمد صلاح المباراة مع بداية الشوط الثانى حيث قرر يورجن كلوب المدير الفنى للريدز تغيير الفريق بأكمله.

وظهر محمد صلاح بمستوى مميز مع ليفربول منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من روما الإيطالى فى صفقة قياسية حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف خلال 5 مباريات حتى الآن فى المواجهات التحضيرية استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2017/2018.

وكان صلاح قد انضم لصفوف ليفربول الإنجليزى فى سوق الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من روما الإيطالى فى صفقة هى الأغلى فى تاريخ الريدز.