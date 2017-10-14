ملخص لمسات محمد صلاح فى مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

متابعات:تألق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مع فريقه في المباراة التي جمعته بفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث فشل كلاهما في التسجيل، رغم كثرة الفرص التي لاحت لهم

متابعات:



تألق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مع فريقه في المباراة التي جمعته بفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث فشل كلاهما في التسجيل، رغم كثرة الفرص التي لاحت لهما طوال أطوار المباراة.

وكون «صلاح» مشاركة هجومية قوية مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، كما هدد مرمى الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، في أكثر من مناسبة، دون أن يتمكن من التسجيل.

كما كان «صلاح» نقطة ارتكاز قوية لفريقه في الهجمات المرتدة، من خلال السرعة الكبيرة والمهارة العالية التي تمتع بها طوال أطوار المباراة.

وقام الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، باستبدال «صلاح» بالإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، في الدقيقة 78 من اللقاء، عقب المجهود الكبير الذي قام به أمام مانشستر يونايتد.