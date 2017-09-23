ملخص لمسات محمد صلاح فى مباراة ليستر سيتي وليفربول

متابعات:تألق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي التى جمعتهما السبت، وانتهت لصالح الريدز 3-2، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".وتقدم النجم المصري محمد صلاح بالهدف الأول عند الدقيقة 15 من عرضية رائعة للنجم البرازيلي

متابعات:

تألق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي التى جمعتهما السبت، وانتهت لصالح الريدز 3-2، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.





وتقدم النجم المصري محمد صلاح بالهدف الأول عند الدقيقة 15 من عرضية رائعة للنجم البرازيلي فيليب كوتينيو، ليضعها صلاح بالرأس من زاوية صعبة.

وقبل هدف ليفربول الأول أهدر محمد صلاح هدفا محققا بعد أن ارتدت له كرة امام المرمى من تسديدة قوية لإيمري كان ارتطمت بالقائم.

ويعد هذا الهدف هو الرابع لصلاح هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي، بعد أن سبق وسجل 3 أهداف أخرى. بهذه النتيجة احتل ليفربول المركز الخامس بجدول البريميرليج برصيد 11 نقطة، بينما بقى ليستر فى المركز الـ16 برصيد 4 نقاط فقط.