ملخص لمسات محمد صلاح فى مباراة توتنهام وليفربول

متابعات:شارك المصري محمد صلاح في المباراة التي جمعت فريقه، ليفربول، مع توتنهام مساء السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفاً لليفربول خلال المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم توتنهام بهدفين نظيفين، قبل أن تنتهي المواجهة بأربعة أهداف لو

متابعات:

شارك المصري محمد صلاح في المباراة التي جمعت فريقه، ليفربول، مع توتنهام مساء السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.





ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفاً لليفربول خلال المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم توتنهام بهدفين نظيفين، قبل أن تنتهي المواجهة بأربعة أهداف لواحد.

وكاد صلاح أن يسجل هدف آخر لليفربول في الدقيقة 78 من المواجهة بعد تمريرة من أليكس تشامبرلين ليصوبها اللاعب المصري أرضية ولكن الحارس هوجو لوريس تصدى لها بنجاح.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح رفع رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي إلى خمسة أهداف ليتأتي في المرتبة الرابعة بين هدافي البطولة.