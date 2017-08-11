ملخص لمسات محمد النني في مبارة ارسنال وليستر سيتي

متابعات: حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزًا مُثيرًا على نظيره فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز. البداية كانت عند الجانرز في وقت مُبكر حيث سجل ألكسندر لاكازيت هدفًا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول بعد تم

متابعات:

حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزًا مُثيرًا على نظيره فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

البداية كانت عند الجانرز في وقت مُبكر حيث سجل ألكسندر لاكازيت هدفًا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من زميله المصري محمد النني، ولم يستمر هذا التفوق سوى دقيقتين فقط حيث أحرز شينجي أوكازاكي هدف التعادل في الدقيقة 5.

وتقدم ليستر سيتي بهدف ثاني سجله هداف الفريق المخضرم جيمي فاردي في الدقيقة 29، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل داني ويلباك هدف التعادل للجانرز لينتهي الشوط بالتعادل 2-2.

وفي الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني سجل المهاجم المخضرم جيمي فاردي هدفه الشخصي الثاني، وهدف ليستر سيتي الثالث ليتقدم فريقه 3-2.

وتمكنت كتيبة آرسين فينجر من تسجيل هدفين في الدقيقة 82 و85 عن طريق الثنائي أرون رامسي وأوليفييه جيرو.