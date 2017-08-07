ملخص لمسات محمد النني في مباراة أرسنال وتشيلسي

متابعات: توج فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، بطلاً لمسابقة "الدرع الخيرية" بعد فوزه على تشيلسى بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "ويمبلي". انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث بادر تشيلسى بالتسجيل عن فيكتور موسيس بالدقيقة 46 قب

متابعات:

توج فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، بطلاً لمسابقة “الدرع الخيرية” بعد فوزه على تشيلسى بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب “ويمبلي”.





انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث بادر تشيلسى بالتسجيل عن فيكتور موسيس بالدقيقة 46 قبل أن ينجح سياد كولاسيناك فى إدراك التعادل لفريق أرسنال بالدقيقة 82 من عمر المباراة.

ونجح أرسنال فى حسم نتيجة اللقاء لصالحه بعدما أهدر ثنائى تشيلسي كورتوا وألفارو كموراتا ركلتى ترجيح.

ولعب تشيلسى بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80 بعد طرد لاعبه بيدرو أثر تعمده الخشونة الزائدة مع محمد الننى.