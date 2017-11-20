ملخص لمسات رمضان صبحى في مباراة برايتون وستوك سيتي

متابعات: شارك رمضان صبحي نجم منتخب مصر و ستوك سيتي في تعادل فريقه 2-2 مع مضيفه برايتون في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي. ولعب رمضان صبحي مع ستوك سيتي أساسيًا في مباراة برايتون وقدم مستوى متوسطاً. وبدأ ستوك سيتي بالهدف الأول في الدقي

متابعات:

شارك رمضان صبحي نجم منتخب مصر و ستوك سيتي في تعادل فريقه 2-2 مع مضيفه برايتون في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

ولعب رمضان صبحي مع ستوك سيتي أساسيًا في مباراة برايتون وقدم مستوى متوسطاً.



وبدأ ستوك سيتي بالهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق شوبو موتينج ثم تعادل بازل جروس في الدقيقة 44 وسجل كورت زوما الهدف الثاني لستوك في الدقيقة 45 قبل أن يتعادل إزكيريدو مرة أخرى في الدقيقة 60.

شاهد.. ملخص لمسات رمضان صبحى فى مباراة برايتون وستوك سيتي من خلال الفيديو التالي..



