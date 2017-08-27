ملخص لمسات حجازي وصبحي فى مباراة بروميتش وستوك سيتي

متابعات: سقط فريق وست بروميتش الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام نظيره ستوك سيتي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول في المباراة بشكل أساسي. وقدم أحمد حجازي مستوى جيد في المباراة

متابعات: سقط فريق وست بروميتش الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام نظيره ستوك سيتي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول في المباراة بشكل أساسي.

وقدم أحمد حجازي مستوى جيد في المباراة وكان أن يسجل هدف لولا تألق حارس ستوك سيتي.

وفي نهاية المباراة سقط أحمد حجازي في خطأ كبير كلف فريقه هدف التعادل في المباراة.

في نفس المباراة شارك رمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني أيضًا في المباراة مع فريقه ستوك سيتي كبديل في نهاية المباراة ونجح في صناعة هدف فريقه الذي وقع حجازي في خطئه.

ويقدم “المال” لمتابعيه ملخص لمسات أحمد حجازي ورمضان صبحي في المباراة.

ملخص لمسات أحمد حجازى فى مباراة وست بروميتش وستوك سيتي