ملخص لمسات تريزيجيه فى مباراة قاسم باشا وسيفاس سبور

متابعات:تلقى نادي قاسم باشا خسارة جديدة في الدوري التركي بثلاثة أهداف لاثنين خلال المواجهة التي جمعته مع سيفاس سبور ظهر الأحد في الجولة الثامنة من البطولة.وتواجد تريزيجيه في تشكيل قاسم باشا الأساسي خلال المباراة، حيث خاض المباراة كاملة ولكنه لم ينجح في إنقاذ فريقه من الهزيمة الرابعة خلال الموس

متابعات:

تلقى نادي قاسم باشا خسارة جديدة في الدوري التركي بثلاثة أهداف لاثنين خلال المواجهة التي جمعته مع سيفاس سبور ظهر الأحد في الجولة الثامنة من البطولة.





وتواجد تريزيجيه في تشكيل قاسم باشا الأساسي خلال المباراة، حيث خاض المباراة كاملة ولكنه لم ينجح في إنقاذ فريقه من الهزيمة الرابعة خلال الموسم الجاري.

وجاءت أهداف قاسم باشا عن طريث فيسيل ساري وميشيل رانجيل في الدقيقتين 45 و74 على التوالي، بينما سجل أرونا كونيه الهدف الأول لسيفاس سبور في الدقيقة 53.

وأضاف الكونغولي ثيفي بيفوما الهدف الثاني لسيفاس سبور في الدقيقة 65، قبل أن يحرز فيتالي دجاكوف الهدف الثالث في الدقيقة 85 من المواجهة.

وتجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة الثامنة في المرتبة 14 بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما ارتفع رصيد سيفاس سبور إلى النقطة 12 في المركز السابع.

الجدير بالذكر أن ثيفي بيفوما مهاجم سيفاس سبور يعد المهاجم الأول لمنتخب الكونغو الذي كان بوابة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2018 رسمياً.