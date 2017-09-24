متابعات:حصل محمود تريزيجيه، لاعب وسط منتخب مصر ونادي قاسم باشا على 8 – 10 في التقييم الذى أعده موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم عن مستويات لاعبي الفريقين، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب آخر.وانتهت مباراة قاسم باشا وقيصري سبور بالتعادل الايجابي 1/1، وسجل ميش

متابعات:



حصل محمود تريزيجيه، لاعب وسط منتخب مصر ونادي قاسم باشا على 8 – 10 في التقييم الذى أعده موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم عن مستويات لاعبي الفريقين، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب آخر.

وانتهت مباراة قاسم باشا وقيصري سبور بالتعادل الايجابي 1/1، وسجل ميشيل رانجيل هدف قاسم باشا الوحيد فى الدقيقة 38 من عمر المباراة التى شهدت مشاركة محمود تريزيجيه من البداية وظهر بمستوى جيد، قبل أن يتمكن الفريق الضيف من إدراك التعادل عن طريق اتيلا توران بالدقيقة 90.

ملخص لمسات تريزيجيه فى مباراة قاسم باشا وقيصري سبور..