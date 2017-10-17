ملخص لمسات أحمد حجازي في مباراة ليستر سيتي ووست بروميتش

متابعات: وخطف فريق ليستر سيتى تعادلاً إيجابياً صعباً بهدف لمثله من ضيفه وست بروميتش ألبيون، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب “كينج باور” فى ختام الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ظهر النجم المصري أحمد حجازى بشكل رائع، إلا أنه حصل على بطاقة صفراء، بعدما تدخل بقوة على جيمى فاردى نجم هجوم ليستر، أثناء محاولة تشتيت الكرة من أمامه.
شاهد.. ملخص لمسات أحمد حجازي في المباراة..
وخطف فريق ليستر سيتى تعادلاً إيجابياً صعباً بهدف لمثله من ضيفه وست بروميتش ألبيون، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب “كينج باور” فى ختام الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.