ملخص لمسات أحمد حجازي في مباراة ليستر سيتي ووست بروميتش

متابعات:ظهر النجم المصري أحمد حجازى بشكل رائع، إلا أنه حصل على بطاقة صفراء، بعدما تدخل بقوة على جيمى فاردى نجم هجوم ليستر، أثناء محاولة تشتيت الكرة من أمامه. وخطف فريق ليستر سيتى تعادلاً إيجابياً صعباً بهدف لمثله من ضيفه وست بروميتش ألبيون، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "كينج باور"

متابعات:



ظهر النجم المصري أحمد حجازى بشكل رائع، إلا أنه حصل على بطاقة صفراء، بعدما تدخل بقوة على جيمى فاردى نجم هجوم ليستر، أثناء محاولة تشتيت الكرة من أمامه. وخطف فريق ليستر سيتى تعادلاً إيجابياً صعباً بهدف لمثله من ضيفه وست بروميتش ألبيون، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب “كينج باور” فى ختام الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



شاهد.. ملخص لمسات أحمد حجازي في المباراة..