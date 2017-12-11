ملخص خطاب رئيس البورصة في مؤتمر إفريقيا 2017

رجب عزالدين: شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية فى مؤتمر "أفريقيا 2017 " المنعقد حاليا في شرم الشيخ, بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء القارة السمراء, وقادة المال والأعمال في مصر وإفريقيا. وقال فريد خلال جلسة بعنوان "مصر الجديدة: إدارة أفضل لعوائد أكبر", إن المؤتمر يعد فرصة م

رجب عزالدين:



شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية فى مؤتمر “أفريقيا 2017 ” المنعقد حاليا في شرم الشيخ, بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء القارة السمراء, وقادة المال والأعمال في مصر وإفريقيا.

وقال فريد خلال جلسة بعنوان “مصر الجديدة: إدارة أفضل لعوائد أكبر”, إن المؤتمر يعد فرصة مهمة, للتشاور وتبادل الرؤى حول كيفية تعزيز الاستثمارات الافريقية البينية, لافتًا إلى أن أسواق المال قادرة على بناء إقتصاديات قوية ومستدامة في القارة السمراء.

وأضاف فريد إن القارة السمراء تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة على مستوى مختلف القطاعات, وهي مقصد المستثمرين الدوليين حاليا, خاصة مشروعات البنية التحتية, لافتًا إلى أن الاستثمار بحاجة الى تمويل وأسواق المال أحد أهم روافد التمويل التي يجب الاعتماد عليها.

وتابع فريد إن البورصة داعمة لتعظيم فرص التعاون مع افريقيا, حيث استضافت مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية, نوفمبر الماضي وعلى مدار يومين, للتشاور حول مستقبل سوق المال في القارة مشيرا إلى أن هناك تنسيق وتواصل لتفعيل توصيات ذلك المؤتمر الهامة والتي تضمنت ضرورة تطوير دور أسواق رأس المال وجعلها أكثر ديناميكية لتعزيز الاعتماد عليها في تعبئة الموارد لتدبير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي.

وأوضح فريد, أن التحدي الأكبر الذي يحول دون تطور ونمو أسواق المال في المنطقة, هو غياب الوعي المالي, ليؤكد أن نشر الثقافة المالية أحد أهم ركائز خطة إدارة البورصة المصرية لتطوير السوق مشيرا إلى تعزيز الوعي المالي, سيسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات والمتعاملين في السوق, فإدارة البورصة الحالية تولى أهمية كبيرة لذلك الملف بالإضافة الى محور الترويج لقيد شركات جديدة مع استحداث أدوات ومنتجات مالية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي, وكل ذلك من شأنه أن يرفع من عمق وكفاءة السوق ويرفع أحجام التداولات.

وقال فريد إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة وطموحة تضمنت إصلاحات مالية واستثمارية ونقدية غير مسبوقة, وضعت مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.

وأشار فريد, إلى أن التسعير المنضبط لسعر الصرف والطاقة والقمح وكافة السلع والخدمات, لتعبر عن آليات العرض والطلب, من شأنه أن يسهم في زيادة كفاءة وعمق الاقتصاد, ويخلق فرص استثمارية قوية, وهذا ما حدث في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة الذى نجح في اجتذاب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف إن البورصة لم تكن بعيدة عن تلك الإصلاحات, فقد استعاد سوق المال المصري ثقة المستثمر الأجنبي, لتسجل صافي مشترياتهم نحو 12,3 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن, مقابل 800 مليون جنيه فقط خلال فترة المقارنة.