ملخص أهداف التعديلات المقترحة على قانون «قطاع الأعمال»

■ معايير وضوابط لمساهمة القوابض والتابعة فى الشركات الجديدة وإلزام المؤسسات بالإيداع المركزى





■ العضو المنتدب يمثل الشركة مع رئيسها أمام القضاء وتعاملاتها مع الغير









■ إلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات.. وربطها بقانون سوق المال









■ منع مد خدمة العاملين عقب بلوغ سن التقاعد

■ مهلة عاماً للتوافق مع الضوابط الجديدة

■ تخصيص %0.5 من الأرباح السنوية للنشاط الرياضى

■ وضع ضوابط ومعايير لاستمرار الكيانات الخاسرة أو تصفيتها أو دمجها









■ تيسير إجراءات نقل الشركات المطروحة بالبورصة لقانون 159 دون النظر لنسبة الملكية

■ تطبيق منظومة الإفصاح وقواعد الحوكمة وتطوير قواعد لجنة التحقق من صحة التقييم





أحمد علي:

تهدف تعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال وفقًا لمذكرة وزارة قطاع الأعمال المرسلة لمجلس الوزراء، تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات القطاع، وحسن استخدام أصولها، والسعى لتماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة لقانون 159 لعام 1981.

وحصلت «المال» على الملخص الوافى للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، عبر سرد الأهداف التى تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيقها عبر تلك النصوص الجديدة.



وجاءت أهم التعديلات المقترحة وفقًا للترتيب المذكور فى مسودة التعديلات التى أُرسلت لمجلس الوزراء كالآتي:

إمكانية مساهمة القطاع الخاص فى تملك أسهم بالشركات القابضة حتى أقل من %50 من أسهم الشركة، وتعديل المواد المرتبطة بتشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة و مجلس الإدارة تبعًا لذلك المواد «1، و3، و 9» من القانون.

أشارت الوزارة فى مسودة التعديلات، إلى أن الهدف من ذلك التعديل، السماح بمساهمة القطاع الخاص فى الشركات القابضة بما يسهل ضخ استثمارات جديدة عبر زيادة رأس مالها بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، كما أن مشاركة القطاع الخاص فى ملكية وإدارة الشركات القابضة يعد أحد الوسائل لرفع الكفاءة الاقتصادية لها عن طريق الخبرات التى يضيفها، وبما يمَكن من التوسع فى نشاط الشركة القابضة، وشركاتها التابعة الأمر الذى يؤدى لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح.

يمثل التعديل الثاني، فى تحديد مدة لمجلس إدارة الشركة القابضة بما لا يتجاوز 3 أعوام، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، والحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة 5 بدلًا من 7، بتعديل المواد «3، 21، 22« من القانون رقم 203 لسنة 1991.

يهدف التعديل وفقًا لرؤية الوزارة، لزيادة المرونة والفاعلية والكفاءة فى إدارة الشركات، فى ضوء السماح بمساهمة القطاع الخاص والأفراد فى رأسمال الشركات القابضة، على غرار المطبق بقانون الشركات رقم 159 لعام 1981، كما تسعى إلى تخفيض الحد الأدنى لتشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة ليصبح 5 أعضاء على الأقل، وتعديل هيكل تشكيل مجلس الإدارة عبر تمثيل العمال بعضو واحد منتخب، وقصر الترشح لعضوية مجلس الإدارة على عدد محدد من الدورات.

يتمحور التعديل الثالث، بشأن منح السلطة للجمعية العمومية للشركة فى تغيير مجلس إدارة الشركة وفقًا لقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981، ويهدف التعديل إلى إلغاء القيود المفروضة على سلطة الجمعية العمومية فى تغيير عضو أو أكثر من مجلس إدارة الشركة.

يأتى التعديل الرابع، عبر استحداث مادة جديدة رقم 6 مكرر، وتقوم على وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات «المشتركة«، للتأكد من جدوى إنشاء أو المساهمة فى تأسيس هذه الشركات الجديدة، ووجود إطار عام لمتابعة ورقابة الشركات المشتركة.

اشتمل التعديل الخامس من خلال المادة 8، على منح العضو المنتدب للشركة الحق فى تمثيلها أمام القضاء وفى تعاملاتها بالغير، بجانب رئيس الشركة، ويختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة و إدارة الشركة وتصريف شؤونها.

أوضح التعديل السادس بمادة رقم 9، آلية تشكيل الجمعية العمومية، التى تضم بجانب الوزير المختص، 7 ممثلين لهم خبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها القابضة أو التابعة، بجانب ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة وممثلين عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة، والأفراد المساهمين بالشركة، بجانب ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

يهدف التعديل سالف الذكر، إلى أن يعكس تشكيل الجمعية العمومية للشركة هيكل ملكيتها فى ظل السماح بدخول القطاع الخاص والأفراد بتملك حصص بالشركات القابضة.

أدخلت الوزارة تعديلًا على المادة رقم 16، تُعيد فيه تعريف الشركة التابعة، وهى تلك التى يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من %50 من رأسمالها، بدلًا من اشتراط %51 من رأس المال.

عدلت الوزارة المادة رقم 18 من القانون، عبر إلزام شركات قطاع الأعمال العام بإيداع أسهمها مركزيًا، بما يحقق الحيازة المركزية لأسهم الشركات المؤسسة بالدولة، وإلغاء الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للسهم الواحد، البالغ 5 جنيهات، مع ترك تحديد القيمة الاسمية للأسهم للقواعد العامة بشأن إصدار الأسهم والمحددة بقانون سوق المال رقم 95 لعام 1997ـ لتوحيد القواعد الخاصة بالحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات المساهمة المؤسسة بالدولة.

جاء تعديل المادة رقم 19 من القانون، على تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وممثل عن المساهمين والمؤسسين، للتحقق من صحة التقييم فى الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة فى رأسمال الشركات الخاضعة للقانون، وصحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة او التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، أو تقييم أسهم الشركات فى حالات المبادلاة، أو تقييم الأصول العقارية غير المستغلة التى تقرر الشركة التصرف فيها أو التنازل عنها.

كما يشمل عمل اللجنة التأكد من التزام جهات التقييم بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والتأكد من تماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات المساهمة الخاضعة لقانون 159 لعام 1981.

اشتمل تعديل المادة 20 من القانون، أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول فور صدورها مع عدم الإخلال بقواعد التداول، ونقل الملكية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصات المصرية، على أن يكون نقل ملكية أسهم الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال، وغير المقيدة بالبورصة، طبقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.

حددت المادة 21، شكل مجلس إدارة الشركة التابعة، ويضم رئيس غير تنفيذى من اختيار الجمعية العمومية، بناء على ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة، بجانب أعضاء يمثلون مساهمين الشركة وفقًا لهيكل الملكية ومراعاة قواعد التمثيل النسبي، وممثل للعاملين ينتخب طبقا لأحكام القانون، وأجاز التعديل وجود أعضاء خبرة بما لا يزيد عن 3 أعضاء، بناء على ترشيح من الشركة القابضة.

اشتملت التعديلات على اقتراح إلغاء المادة رقم 22 من القانون، التى تنظم شكل مجلس إدارة الشركة التابعة، فى ضوء التنظيم الوارد بالمادة رقم 21 عقب التعديل المحتمل.

أدخلت المادة رقم 25، تعديلًا يتعلق بهكيل الجمعية العمومية للشركة التابعة، ليعكس تشكيلها هيكل مساهميها، بجانب عدم حتمية أن يكون اعضاء الجمعية العمومية هم أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، بما يمكن الشركة القابضة من تنويع الخبرات المطلوبة فى الجمعيات العامة لشركاتها التابعة مع تمثيل العمال بعضو تختاره اللجنة النقابية بالاضافة الى مساهمين من الاشخاص الاعتبارية الخاصة او الافراد.

وفقًا للتعديل سالف الذكر، فإنه سيتم إلغاء المادة رقم 26 من القانون الحالى نظرًا لتعارضها مع التعديل الجديد، بجانب إلغاء المادة رقم 29 من القانون فى ضوء التعديل فى المادة 5 من القانون.

أضافت الوزارة تعديلًا على المادة رقم 33، ينص على خصم %0.5 على الأقل من صافى أرباح الشركات الخاضعة للقانون لسنوية لصالح النشاط الرياضي، وذلك وفقًا لقانون الرياضة الجديد.

وألغت التعديلات المقترحة الفصل الأول بالباب الثالث من القانون، المتعلق باندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة، والشركات التابعة لها، واستحدثت مادة جديدة رقم 35 مكرر، تتعلق بإفصاح وحوكمة شركات قطاع الاعمال العام، تتضمن أهم الأمور الواجب الافصاح عنها ونشرها مع ترك تحديد وسائل النشر والمواعيد والقواعد الواجب اتباعها لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرونة فى شأنها.

شمل تعديل المادة رقم 38، على وضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، مع مراعاة حقوق العاملين فى هذه الشركات حال دمجها او تصفيتها، اذ حدد التعديل المقترح انه فى حالة تآكل حقوق الملكية بالكامل يتم عرض أمر الشركة على الجمعية العمومية لبحث تصفيتها او دمجها فى حال وجود جدوى اقتصادية، مما يسمج بتجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات خاسرة.

استحدثت التعديلات مادة جديدة رقم 39 مكرر، تنص على نقل تبعية الشركات التابعة حال طرح %25 أو أكثر من أسهمها بالبورصة لقانون الشركات المساهمة 159 لعام 1981، حتى أن كانت نسبة الشركة القابضة أو الاشخاص الاعتبارية تزيد عن %50 مع استمرار الشركة القابضة أو الاشخاص الاعتبارية العامة فى ممارسة سلطاتها و اختصاصاتها مثل باقى مالكى الأسهم بالشركة.

فيما نص تعديل المادة رقم 46، على عدم جواز مد خدمة أى من العاملين بالشركات عقب بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد معه بأى مسمى، لإتاحة المجال أمام الصف الثانى من الكوادر بتلك الشركات فى تولى المناصب القيادية.

ضمت التعديلات، مادة تنص على أن الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ملزمة لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكامه بما فى ذلك تعديل أنظمتها الأساسية خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذ القانون.

