ملحم زين يصل إلى طابا هايتس وآمال في تعافي السياحة

وصل عصر اليوم الفنان اللبناني ملحم زين إلى طابا هايتس، بصحبة مدير أعماله توني عزار، ومنظم الحفلات هاني حسن، عبر ميناء مارينا طابا هايتس، وذلك من أجل حفله الذي يهدف إلى تنشيط السياحة في منطقه طابا والبحر الأحمر تحت مسمى ليالي الصيف في طابا هايتس.

ومن المقرر أن يقدم ملحم عددا كبيرا من أغانيه، وكذلك أغاني ألبومه الجديد “الجرح اللي بعده”.

كما تقرر أن يحيي الحفل مساء اليوم ملحم زين، على أن يحيي غدا الفنان وائل جسار اليوم الثاني، ويحيي اليوم الأخير الفنان شادي جميل.

وتأمل شركة أوراسكوم للفنادق أن تسهم الحفلات الجديدة تحقيق تقدم في نسب إشغالات فنادقها بمنتجع طابا هايتس الذي يعاني من تراجع العدد الوفود السياحية تأثرا بتردي أوضاع القطاع السياحي منذ ثورة 2011.