ملتقى ميد فيست يقدم أرضًا مشتركة بين الطب والأفلام

رحاب صبحىتنطلق فعاليات الدورة الثانية من ملتقى ميد فيست، في الفترة من 20 إلى 22 أبريل الحالي، والذي يهدف إلى اكتشاف أرض مشتركة بين الطب والأفلام السينمائية، من خلال عرض أفلام لها علاقة بالطب، وبالصحة النفسية، والجسدية بشكل عام، حيث يعقب كل عرض مناقشة مفتوحة يديرها مجموعة من الخبراء من صناع الأفلا

رحاب صبحى

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من ملتقى ميد فيست، في الفترة من 20 إلى 22 أبريل الحالي، والذي يهدف إلى اكتشاف أرض مشتركة بين الطب والأفلام السينمائية، من خلال عرض أفلام لها علاقة بالطب، وبالصحة النفسية، والجسدية بشكل عام، حيث يعقب كل عرض مناقشة مفتوحة يديرها مجموعة من الخبراء من صناع الأفلام، والأكاديميون، والأطباء النفسيون، بالإضافة إلى مشاركة طلاب من كليات الطب المختلفة.





ويُعرض، خلال أيام الملتقى، 20 فيلمًا قصيرًا، وفيلمان طويلان، كما يقدم الملتقى برنامجًا موازيًا على هامش فعالياته مكونًا من عدة وِرش وعروض، حيث تقام ورشة المسرح التفاعلي “بلاي باك” يوم الاثنين 23 أبريل بمركز دوار للفنون، أما يوم الثلاثاء 24 أبريل فيقدم الملتقى ورشة عمل عن مبادئ صناعة الأفلام للأطباء، والتي تقام بمعهد جوتة بالدقي، وتقدمها المخرجة هالة جلال بدعم من استديو ذات.

أما يوم الأربعاء 25 أبريل فتقدم هدى قنديل ورشة عن الأدوار الجندرية وأنواع التميز الجندرية ونوع التربية الذي من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر على نفسية الأطفال، وتقام الورشة من الساعة العاشرة صباحًا.

أما يوم الخميس 26 أبريل فيقدم الدكتور نبيل القط ورشة عن الأمومة واللا أمومة والخوف من الحمل، بمعهد جوتة، في تمام السادسة مساءً، وتشاركه فيها الفنانة، والحاصلة على ماجستير فى علم النفس عن (العلاج بالتمثيل) إنجي أبو زيد.

ويستهدف الملتقى في دورته الثانية والتي تحمل شعار (عنها) التركيز على صحة المرأة، من خلال مناقشة تناول السينما لموضوعات صحية تمس المرأة بشكل مباشر، مثل البلوغ، والحمل، والولادة، واكتئاب ما بعد الولادة، والأمومة، والختان، وسرطان الثدي، والعنف، والتميز ضد المرأة وتأثيره النفسي، وغيرها من الموضوعات. وستقام عروض الملتقى داخل القاهرة بسينما كريم بوسط البلد، والتى ستنتقل فيما بعد إلى مدينة الإسكندرية، ثم إلى عدد من محافظات الصعيد والدلتا، حيث يحرص الملتقى، هذا العام، على توسيع قاعدة الجمهور، بهدف زيادة الوعي العام ببعض المشكلات الصحية والعقلية التي يعاني منها المجتمع.

يُذكر أن ملتقى ميدفيست تأسس في مصر من قِبل الدكتور مينا النجار، إخصائي التغذية العلاجية، وممثل، والدكتور خالد علي، الطبيب البشري، والناقد السينمائي بجريدة العلوم الإنسانية الطبية في المملكة المتحدة. ويقام الملتقى بدعم من المركز الثقافي البريطاني، ومعهد جوتة، والقوى الناعمة للإنتاج الفني، وشركة ريد ستار فيلمز للإنتاج الفني، وشركة ماد سوليشينز للإنتاج الفني، وزاوية، وجزويت الإسكندرية، وروتاري هليوبلس النزهة، واستديو ذات، ومركز دوار للفنون، والاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب، والسفارة الأمريكية بالقاهرة.